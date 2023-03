Arsenal vira sobre Bournemouth e segue líder do Inglês; City bate Newcastle

Depois de sair perdendo por 2 a 0, o Arsenal conseguiu uma virada no último suspiro para vencer o Bournemouth (19º) por 3 a 2 e se manter na liderança do Campeonato Inglês com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City (2º), que bateu o Newcastle por 2 a 0 na abertura da 26ª rodada.

Thomas Partey (62'), Ben White (70') e Reiss Nelson (90'+7) marcaram os gols da vitória dos 'Gunners', depois de Philip Billing (1') e Marcos Senesi (57') colocarem o Bournemouth em vantagem.

Este é o quinto jogo que o Arsenal vence depois de sair atrás no placar, sendo também a equipe que mais pontos conseguiu depois de começar perdendo (15). O time londrino não virava um placar de 2 a 0 desde fevereiro de 2012, com o técnico Mikel Arteta como jogador em campo.

Depois de vencerem no meio de semana o Everton Everton por 4 a 0 em jogo adiado da 7ª rodada, os 'Gunners' mantêm assim a vantagem de cinco pontos sobre o Manchester City, que mais cedo derrotou o Newcastle, colocando pressão sobre o líder.

Sem fazer uma grande partida, os 'Citizens' marcaram nas duas primeiras finalizações na direção do gol.

Phil Foden, que vive grande momento, invadiu a defesa adversária antes de bater para o gol. A bola desviou em Sven Botman e ficou longe do alcance do goleiro Nick Pope (15').

No segundo tempo, o português Bernardo Silva fez o segundo depois de receber grande passe do artilheiro norueguês Erlin Haaland (67').

Na reta final da partida, uma boa ação coletiva construída por Jack Grealish, que passou para Foden, poderia ter deixado o placar mais elástico a favor do City, não fosse a boa defesa de Pope (86').

Para o Newcastle, que na semana passada foi vice-campeão da Copa da Liga Inglesa, a derrota liga o sinal de alerta, após conseguir apenas três pontos nas últimas cinco rodadas.

Quinto colocado com 41 pontos, a equipe pode ser ultrapassado na domingo pelo Liverpool, que com 39 pontos recebe o Manchester United (3º).

Quem também corre risco de cair na tabela é o Tottenham (4º), derrotado pelo o Wolverhampton (13º) por 1 a 0, graças ao gol de Adama Traoré (82'). Os 'Spurs' contam com 45 pontos, mas disputaram dois jogos a mais que os 'Reds'.

Por sua vez, o Chelsea (10º) colocou fim a uma sequência de seis jogos sem vitória entre todas as competições e bateu o Leeds (17º) por 1 a 0, gol de Wesley Fofana (53').

A nove pontos do 'Top 4', os 'Blues' recuperam a moral antes de receberem na próxima terça-feira o Borussia Dortmund no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa (derrota por 1 a 0 na ida).

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês e classificação (horário de Brasília):

- Sábado:

Manchester City - Newcastle 2 - 0

Aston Villa - Crystal Palace 1 - 0

Brighton - West Ham 4 - 0

Wolverhampton - Tottenham 1 - 0

Chelsea - Leeds 1 - 0

Arsenal - Bournemouth 3 - 2

(14h30) Southampton - Leicester

- Domingo:

(11h00) Nottingham - Everton

(13h30) Liverpool - Manchester United

- Segunda-feira:

(17h00) Brentford - Fulham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 63 26 20 3 3 59 25 34

2. Manchester City 58 26 18 4 4 66 25 41

3. Manchester United 49 24 15 4 5 41 28 13

4. Tottenham 45 26 14 3 9 46 36 10

5. Newcastle 41 24 10 11 3 35 17 18

6. Liverpool 39 24 11 6 7 40 28 12

7. Fulham 39 25 11 6 8 36 31 5

8. Brighton 38 23 11 5 7 43 29 14

9. Brentford 35 23 8 11 4 37 30 7

10. Chelsea 34 25 9 7 9 24 25 -1

11. Aston Villa 34 25 10 4 11 31 38 -7

12. Crystal Palace 27 25 6 9 10 21 32 -11

13. Wolverhampton 27 26 7 6 13 19 35 -16

14. Nottingham 25 24 6 7 11 18 42 -24

15. Leicester 24 24 7 3 14 36 42 -6

16. West Ham 23 25 6 5 14 23 33 -10

17. Leeds 22 25 5 7 13 29 40 -11

18. Everton 21 25 5 6 14 17 36 -19

19. Bournemouth 21 25 5 6 14 24 51 -27

20. Southampton 18 24 5 3 16 19 41 -22

./bds/cb

