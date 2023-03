PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Bakhmut está "praticamente cercada", afirma o grupo paramilitar Wagner

ONU OCEANOS: Último dia de negociações para alcançar acordo sobre o alto-mar

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Cidade ucraniana de Bakhmut está 'praticamente cercada', afirma o grupo paramilitar Wagner

O grupo paramilitar russo Wagner, que está na linha de frente no conflito na Ucrânia, afirmou, nesta sexta-feira (3), que a cidade de Bakhmut, no leste do país, está "praticamente cercada" e pediu ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que ordene a retirada das tropas.

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

PARIS:

Bakhmut, a nova cidade símbolo da guerra na Ucrânia

A batalha de Bakhmut, uma das mais violentas e prolongadas da guerra na Ucrânia, adquiriu com o passar dos meses um valor simbólico que vai muito além de seu interesse estratégico.

WASHINGTON:

Biden recebe Scholz para enviar a Moscou e Pequim mensagem de unidade sobre Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebe o chanceler alemão, Olaf Scholz, nesta sexta-feira (3), para enviar uma mensagem de unidade diante da aproximação entre China e Rússia, que tem alertado contra novas entregas de armas ocidentais à Ucrânia.

=== ONU OCEANOS ===

NAÇÕES UNIDAS:

ONU realiza último encontro de uma série de negociações para preservação do alto-mar

Os Estados-membros da ONU tentarão superar suas diferenças nesta sexta-feira (3) para chegar a um acordo que garanta a preservação do alto-mar, um tesouro frágil e vital que cobre metade do planeta.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

Governo da Colômbia exige libertação de policiais retidos em protesto contra petroleira

O ministro colombiano do Interior, Alfonso Prada, exigiu nesta sexta-feira (3) a libertação de dezenas de policiais retidos por indígenas e camponeses durante protesto contra uma petroleira no sudoeste da Colômbia.

Por Lina VANEGAS

WASHINGTON:

Advogado americano é condenado à prisão perpétua por matar mulher e filho

O advogado Alex Murdaugh, de uma família rica de juízes e advogados do sul dos Estados Unidos, foi condenado à prisão perpétua nesta sexta-feira (3) pelo assassinato de sua esposa e do filho, um caso que chocou o país.

Também na Editoria de Sociedade

CARACAS:

De Bolívar ao 'Super Bigode', passando por Chávez: o culto aos líderes na Venezuela

"Indestrutível!": os episódios do desenho animado "Super Bigode e sua mão de aço", que prestam homenagem a Nicolás Maduro, terminam ao ritmo de um clássico da salsa. Assim como Clark Kent, o presidente venezuelano se transforma em um super-herói para enfrentar os inimigos do país.

Por Patrick FORT

CARACAS:

Os dez anos da Venezuela pós-Chávez

Protestos multitudinários, reprimidos por militares e policiais, com dezenas de mortos. Colapso econômico. Um governo paralelo opositor falido. Sanções internacionais... A Venezuela viveu uma década de conflitos após a morte do líder socialista Hugo Chávez, em 5 de março de 2013.

CARACAS:

Quatro destaques sobre o chavismo "pragmático" de Maduro

"Suas políticas são neoliberais", "Chávez não teria feito isso". O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é alvo de críticas de setores do chavismo, que o acusam de se distanciar de seu mentor político, o falecido Hugo Chávez, para se manter no poder a qualquer curso.

Por Bárbara AGELVIS

FOTOS, VÍDEO

-- EUROPA

LARISSA:

Novo dia de protestos na Grécia após tragédia ferroviária

Os gregos voltam a protestar nesta sexta-feira, no terceiro dia de luto nacional após o acidente ferroviário que deixou 57 mortos, incluindo muitos estudantes, e provocou uma onda de indignação pelas deficiências crônicas da rede de trens do país.

FOTOS, VÍDEO

MOSCOU:

Tribunal de Belarus condena vencedor do Nobel da Paz a 10 anos de prisão

Um tribunal de Belarus condenou nesta sexta-feira (3) o ativista pró-democracia Ales Bialiatski, um dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz de 2022, informou sua organização de defesa dos direitos humanos.

LISBOA:

Bispos de Portugal se reúnem após relatório sobre pedofilia

Os bispos de Portugal debatem nesta sexta-feira (3) na cidade de Fátima, centro do país, a resposta da Igreja a um relatório sobre abusos sexuais cometidos contra milhares de menores durante meio século pelo clero português.

Por Thomas Cabral

FOTOS, VÍDEO

BRUXELAS:

'Não é o que sonhei', lamenta demandante de asilo em acampamento nas ruas de Bruxelas

Dezenas de pessoas dormem em barracas instaladas ao longo de um canal de Bruxelas, em meio a temperaturas abaixo de zero, um retrato cruel da crise de asilo no coração da chamada capital da Europa.

Por Matthieu DEMEESTERE

FOTOS, VÍDEO

-- ÁSIA

PEQUIM:

Xi Jinping próximo da confirmação do terceiro mandato presidencial na China

A Assembleia Popular da China inicia no domingo (5) a sessão anual em que deve aprovar o terceiro mandato presidencial inédito para para Xi Jinping, inquestionável no cargo apesar da crise da pandemia de covid e suas consequências econômicas.

(China governo política parlamento, 660 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

ESTOCOLMO:

Ericsson pagará multa de US$ 206 milhões por corrupção no Iraque

O grupo sueco de telecomunicações Ericsson pagará uma multa de US$ 206 milhões (em torno de R$ 1,07 bilhão) à Justiça dos Estados Unidos para encerrar um processo pelo escândalo de supostos pagamentos ao grupo extremista Estado Islâmico (EI) no Iraque.

COVENTRY, Reino Unido:

'É difícil sobreviver', denunciam funcionários da Amazon em greve no Reino Unido

"A Amazon não vai dar nada, se a gente não lutar por isso", grita um dos organizadores sindicais com um megafone, enquanto dezenas de trabalhadores em greve protestam do lado de fora do armazém tecnológico da empresa em Coventry, no centro da Inglaterra.

Por Véronique DUPONT

FOTOS

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LONDRES:

França e Alemanha serão primeiras visitas de Charles III como rei

O rei Charles III e sua esposa, Camilla, viajarão para França e Alemanha de 26 a 31 de março, em suas primeiras visitas de Estado, para "celebrar a relação" entre o Reino Unido e estes dois países - anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (3).

Por Carolina TAIX

FOTOS ARQUIVO, VÍDEO ARQUIVO

NAÇÕES UNIDAS:

'Não se esqueçam dos países mais pobres!', pede alta representante da ONU

O mundo não vai se recuperar das crises em série se "esquecer" as nações mais pobres - afirma a alta representante da ONU para os países menos desenvolvidos, Rabab Fatima, que pede mais investimento público e privado nessas nações dependentes de ajuda internacional.

UAGADUGU:

Em Burkina Faso, uma curandeira atrai multidões

Um turbilhão de motos e carros levanta poeira a cerca de 30 quilômetros ao sul de Uagadugu, capital de Burkina Faso, em uma confusão incomum para uma manhã de domingo. A causa? Uma curandeira de 20 anos com poderes supostamente imensos. Seu apelido, Adja, tornou-se conhecido em todo o país, de sul a norte.

NANTERRE:

Jogador do PSG Achraf Hakimi é acusado de estupro na França

O jogador marroquino Achraf Hakimi foi acusado de estupro na quinta-feira (2) - informou a Promotoria de Nanterre nesta sexta-feira à AFP.

Também anunciada na Editoria de Esportes

PARIS:

Pesquisa médica busca no fundo do mar as moléculas do futuro

Cientistas buscam nos micróbios de sedimentos marinhos, em bactérias que vivem em simbiose com um molusco, ou ocultas nas secreções de uma esponja, as moléculas capazes de levar a um tratamento revolucionário contra o câncer, ou a um novo antibiótico.

Por Kelly MACNAMARA

FOTOS ARQUIVO, INFOGRAFIA

=== ESPORTE ===

RIO DE JANEIRO:

Brasil enfrenta Marrocos sem Neymar e com 9 estreantes

A Seleção Brasileira enfrentará o Marrocos sem Neymar e com nove estreantes no dia 25 de março, em um amistoso em Tânger, informou o técnico interino Ramon Menezes, ao anunciar a lista dos 23 jogadores convocados nesta sexta-feira (3).

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- TÊNIS

- Acompanhamento

