Ministério chinês critica decisão dos EUA de impor sanções a empresas do país

Um porta-voz do Ministério do Comércio da China criticou a decisão dos Estados Unidos de colocar diversas empresas chinesas em sua lista de alvos de sanções no comércio, baseado no "suposto envolvimento com a Rússia e com o Irã" por parte do país asiático. "A China se opõe firmemente a isso", disse o porta-voz, referindo-se às sanções.

Em publicação feita no site do Ministério do Comércio chinês, o porta-voz exigiu que os EUA "imediatamente corrijam os seus erros e parem com sua repressão irracional a empresas chinesas".

O funcionário acrescentou que "a China tomará as medidas necessárias para proteger resolutamente os direitos e interesses legítimos das empresas do país".

