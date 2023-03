Liverpool-Manchester United é destaque da 26ª rodada da Premier League

O fim de semana do futebol da Premier League inglesa será marcado pelo duelo de grande rivalidade entre Liverpool e Manchester United, os dois clubes mais vitoriosos do país, pela 26ª rodada.

A temporada não foi fácil para o Liverpool, com o orgulho ainda ferido após o duro golpe sofrido no mês passado, quando perdeu por 5 a 2 em Anfield para o Real Madrid no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A partida de volta, em Madri, será no dia 15 de março e uma virada épica parece uma missão quase impossível para os jogadores comandados por Jürgen Klopp.

A prioridade para os 'Reds' é agora conseguir terminar o campeonato no G4 da classificação e assim obter uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Depois de vencer o Wolverhampton por 2 a 0 na quarta-feira, o Liverpool subiu para a sexta posição e revigorou as chances de alcançar seu objetivo, embora a competição esteja acirrada no forte campeonato inglês.

O jogo de domingo contra o Manchester United, campeão no último domingo da Copa da Liga Inglesa e atualmente terceiro colocado na Premier League, se apresenta como um obstáculo muito difícil de superar, sobretudo devido ao grande momento dos 'Red Devils'.

Na briga pelo título, o líder Arsenal joga neste sábado, em casa, contra o modesto Bournemouth (19º, penúltimo).

Os 'Gunners' chegam a esta rodada com uma vantagem de cinco pontos em relação ao segundo, o Manchester City, que tem um compromisso mais delicado neste mesmo sábado: recebe o Newcastle (5º).

--- Programação da 26ª rodada da Premier League:

- Sábado:

(09h30) Manchester City - Newcastle

(12h00) Aston Villa - Crystal Palace

Brighton - West Ham

Wolverhampton - Tottenham

Chelsea - Leeds

Arsenal - AFC Bournemouth

(14h30) Southampton - Leicester

- Domingo:

(11h00) Nottingham - Everton

(13h30) Liverpool - Manchester United

- Segunda-feira:

(17h00) Brentford - Fulham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 60 25 19 3 3 56 23 33

2. Manchester City 55 25 17 4 4 64 25 39

3. Manchester United 49 24 15 4 5 41 28 13

4. Tottenham 45 25 14 3 8 46 35 11

5. Newcastle 41 23 10 11 2 35 15 20

6. Liverpool 39 24 11 6 7 40 28 12

7. Fulham 39 25 11 6 8 36 31 5

8. Brighton 35 22 10 5 7 39 29 10

9. Brentford 35 23 8 11 4 37 30 7

10. Chelsea 31 24 8 7 9 23 25 -2

11. Aston Villa 31 24 9 4 11 30 38 -8

12. Crystal Palace 27 24 6 9 9 21 31 -10

13. Nottingham 25 24 6 7 11 18 42 -24

14. Leicester 24 24 7 3 14 36 42 -6

15. Wolverhampton 24 25 6 6 13 18 35 -17

16. West Ham 23 24 6 5 13 23 29 -6

17. Leeds 22 24 5 7 12 29 39 -10

18. Everton 21 25 5 6 14 17 36 -19

19. AFC Bournemouth 21 24 5 6 13 22 48 -26

20. Southampton 18 24 5 3 16 19 41 -22

