Lazio surpreende, vence líder Napoli (1-0) fora de casa e assume vice-liderança do Italiano

A Lazio surpreendeu nesta sexta-feira na abertura da 25ª rodada da Serie A ao vencer o líder Napoli fora de casa por 1 a 0, o que lhe permite subir provisoriamente ao segundo lugar da tabela.

O Napoli vinha de oito vitórias consecutivas no campeonato italiano e essa foi a segunda derrota na competição da temporada 2022-2023, embora ainda mantenha uma enorme vantagem na classificação: tem 17 pontos a mais que a equipe que atualmente ocupa o segundo lugar, exatamente a Lazio.

O time da capital está um ponto à frente da Inter de Milão (3ª) e do Milan (4º). A Inter recebe o Lecce (15º) no domingo e o Milan joga em Florença contra a Fiorentina (12ª) neste sábado.

No jogo desta sexta-feira, no estádio Diego Maradona, a Lazio criou a primeira grande chance do jogo aos cinco minutos, quando uma cabeçada do uruguaio Matías Vecino foi desviada em cima da linha pelo capitão napolitano Giovanni Di Lorenzo.

O único gol da partida foi marcado pelo próprio Vecino, aos 67 minutos, com um chute da entrada da área.

O Napoli quase empatou aos 79 minutos, quando seu atacante nigeriano Victor Osimhen, de cabeça, acertou o travessão.

Osimhen não marcou nesta sexta-feira, mas continua no topo da artilharia da Serie A com 19 gols, à frente do argentino Lautaro Martínez, da Inter (13 gols).

Nos acréscimos, Sergej Milinkovic-Savic quase ampliou para a Lazio, num tiro livre direto que Alex Meret defendeu (90+1).

No fim de semana, além das partidas de Inter e Milan que vão tentar ultrapassar a Lazio na classificação, o destaque é o duelo de domingo entre Roma (5ª) e Juventus (7ª).

Este último continua tentando subir posições na tabela depois da penalização de 15 pontos sofrida em janeiro, que deixou o time fora de ação na corrida rumo ao 'scudetto'.

-- Jogos da 25ª rodada da Serie A:

- Sexta-feira:

Napoli - Lazio 0 - 1

- Sábado:

(11h00) Monza - Empoli

(14h00) Atalanta - Udinese

(16h45) Fiorentina - Milan

- Domingo:

(08h30) Spezia - Hellas Verona

(11h00) Sampdoria - Salernitana

(14h00) Inter - Lecce

(16h45) Roma - Juventus

- Segunda-feira:

(14h30) Sassuolo - Cremonese

(16h45) Torino - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 65 25 21 2 2 58 16 42

2. Lazio 48 25 14 6 5 41 19 22

3. Inter 47 24 15 2 7 44 28 16

4. Milan 47 24 14 5 5 41 30 11

5. Roma 44 24 13 5 6 31 21 10

6. Atalanta 41 24 12 5 7 42 28 14

7. Juventus 35 24 15 5 4 40 19 21

8. Bologna 35 24 10 5 9 31 33 -2

9. Torino 31 24 8 7 9 26 29 -3

10. Udinese 31 24 7 10 7 33 30 3

11. Monza 29 24 8 5 11 28 34 -6

12. Fiorentina 28 24 7 7 10 27 30 -3

13. Empoli 28 24 6 10 8 22 31 -9

14. Sassuolo 27 24 7 6 11 27 35 -8

15. Lecce 27 24 6 9 9 24 27 -3

16. Salernitana 24 24 6 6 12 28 44 -16

17. Spezia 20 24 4 8 12 21 41 -20

18. Hellas Verona 17 24 4 5 15 20 37 -17

19. Cremonese 12 24 1 9 14 19 43 -24

20. Sampdoria 11 24 2 5 17 11 39 -28

