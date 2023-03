Juiz suspende audiência de prisão preventiva contra ex-presidente peruano

Um juiz peruano suspendeu, nesta sexta-feira (3), até o próximo dia 7, a audiência de prisão preventiva por acusações de corrupção contra o ex-presidente Pedro Castillo, preso por rebelião após uma tentativa de golpe de Estado em dezembro.

Em audiência virtual, transmitida pelo canal de TV do Judiciário, a defesa de Castillo pediu ao juiz Juan Carlos Checkley mais tempo para estudar as mais de 6 mil páginas da acusação. A promotoria concordou com o pedido, citando seu "respeito ao devido processo".

Castillo, de 53 anos, cumpre desde dezembro 18 meses de prisão preventiva. Ele enfrenta, agora, um pedido de 36 meses de prisão, enquanto sua suposta responsabilidade pelos crimes de "organização criminosa, conluio e tráfico de influência" é investigada.

Juntamente com o ex-presidente, são processados dois de seus ex-ministros. A tese da promotoria é de que Castillo dirigia uma rede de corrupção ligada a lavagem de dinheiro e concessão de contratos de obras públicas formada por seu entorno familiar e político.

