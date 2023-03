Informante sobre guerra do Vietnã nos EUA anuncia sofrer de câncer terminal

Daniel Ellsberg, o informante que vazou nos Estados Unidos os chamados "Papéis do Pentágono" sobre a guerra do Vietnã, disse que os médicos deram a ele cerca de seis meses de vida após diagnosticá-lo com câncer de pâncreas.

"Em 17 de fevereiro, sem muito alerta, recebi o diagnóstico de câncer de pâncreas inoperável", revelou Ellsberg, de 91 anos, pelo Twitter, na quinta-feira (2). "Lamento informá-los que meus médicos me deram de três a seis meses de vida", acrescentou.

Os milhares de documentos entregues pelo ex-analista militar à imprensa em 1971 revelaram que sucessivos governos americanos haviam mentido para o público sobre a guerra.

Esse vazamento mudou a percepção pública do conflito e foi o tema central do 'thriller' hollywoodiano "The Post: A Guerra Secreta", de 2017, que detalha a história da publicação dos artigos pelo jornal The Washington Post.

Ellsberg explicou que optou por não se submeter à quimioterapia porque o tratamento não era promissor. "Tenho a garantia de um excelente cuidado hospitalar quando for necessário", disse.

O ex-funcionário era um consultor do governo quando vazou 7.000 páginas sigilosas que determinavam, contrariando as alegações públicas do governo de Richard Nixon (1969-1974), que o conflito do Vietnã era impossível de vencer.

O The New York Times publicou alguns trechos até que o governo Nixon obteve uma ordem judicial proibindo o jornal de continuar a fazê-lo por motivos de segurança nacional. O The Washington Post assumiu, então, a iniciativa.

Ellsberg foi indiciado pela lei de espionagem dos Estados Unidos, mas o caso terminou em um julgamento anulado em 1973, depois que veio à tona a coleta ilegal de evidências por parte do governo.

