Incêndio em depósito de combustíveis deixa 17 mortos na Indonésia

Dezessete pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta sexta-feira num incêndio em um depósito de combustíveis em Jacarta, capital da Indonésia, informaram autoridades.

O departamento dos bombeiros de Jacarta anunciou que 17 pessoas, entre elas duas crianças, morreram no incêndio, e que outras 50 ficaram feridas.

A causa do fogo, que começou nas instalações da petroleira estatal Pertamina às 20h locais, era desconhecida. As chamas foram controladas horas depois, segundo o chefe do estado-maior do Exército, Dudung Abdurachman.

