Igreja de Portugal pede perdão a vítimas de pedofilia (bispos)

A Igreja Católica de Portugal pediu perdão, nesta sexta-feira (3), às vítimas de agressões sexuais cometidas por religiosos, após a publicação de um relatório independente que expôs milhares de abusos sofridos por menores durante mais de meio século.

"Com dor, pedimos perdão novamente a todas as vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica de Portugal", informou um comunicado, após a reunião dos bispos, convocada para deliberar sobre o tema na cidade santuário de Fátima (centro).





