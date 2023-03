Grupo alemão VW teve aumento de 2,6% no lucro líquido de 2022

A gigante automobilística alemã Volkswagen anunciou, nesta sexta-feira (3), um leve aumento em seu lucro líquido em 2022, apesar dos problemas de escassez de peças de reposição e do aumento do custo das matérias-primas e da energia.

O lucro subiu 2,6% em relação ao ano anterior, a 15,8 bilhões de euros (em torno de US$ 16,8 bilhões), e as vendas aumentaram 12%. O grupo espera vender 9,5 milhões de veículos este ano, um milhão a mais do que em 2022.

