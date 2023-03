Firmino quer deixar Liverpool no final da temporada

O atacante braileiro Roberto Firmino planeja deixar o Liverpool no final de seu contrato nesta temporada, oito anos depois de chegar a Anfield, informou a mídia britânica nesta sexta-feira.

O jogador de 31 anos decidiu não renovar com os 'Reds' e ficar livre no mercado, segundo a Sky Sports e a BBC.

Firmino, autor de 102 gols em 352 partidas pelo clube, desempenhou um papel fundamental levando o Liverpool de volta ao topo na Inglaterra e na Europa sob o comando do técnico Jürgen Klopp.

Ele chegou em 2015 vindo do alemão Hoffenheim e desde então acumula um histórico extraordinário, com títulos da Liga dos Campeões da Europa (2019), Premier League (2020), FA Cup (2022), Copa da Liga Inglesa (2022) e Mundial de Clubes da Fifa (2019).

Até o ano passado, Firmino formava um temível trio de ataque ao lado de Mohamed Salah e Sadio Mané. Este último saiu antes da atual temporada para jogar no Bayern de Munique.

A vaga de Firmino no ataque da equipe vem sendo colocada em dúvida com a chegada nas últimas temporadas de outros jogadores que lutam para serem titulares (Diogo Jota, Luis Díaz, Darwin Núñez e Cody Gakpo).

Firmino é um dos cinco jogadores do Liverpool cujos contratos se encerram em junho. Os meio-campistas Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain também devem sair, enquanto o futuro do veterano James Milner e do terceiro goleiro Adrián San Miguel é uma incógnita.

