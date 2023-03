Explosão de oleoduto na Nigéria deixa 12 mortos

Pelo menos 12 pessoas morreram nesta sexta-feira (3), após uma explosão em um oleoduto no sul da Nigéria - informou a polícia.

A polícia do estado de Rivers afirma que a explosão, no distrito de Emuoha, foi causada por pessoas que roubavam petróleo do oleoduto.

"As vítimas estavam retirando petróleo bruto quando ocorreu um incêndio na instalação", disse a porta-voz da polícia estadual Grace Iringe-Koko, em um comunicado.

"Estima-se que pelo menos 12 pessoas morreram queimadas. No momento, não se sabe a identidade das vítimas", acrescentou.

O roubo de petróleo é uma prática comum na região, contra a qual alertou a porta-voz da polícia, pela periculosidade e por afetar a produção e a receita derivada do petróleo bruto.

A ONG Youths and Environmental AdvocCentre (YEAC) disse que o incidente ocorreu durante a madrugada, e que "a explosão e o incêndio (...) deixaram dezenas de mortos, incluindo mulheres".

Incêndios em oleodutos são frequentes na Nigéria, maior produtor da África, e são causados, principalmente, por roubos e sabotagem.

Nos últimos anos, centenas de pessoas morreram em Lagos e no sul do país, rico em petróleo.

