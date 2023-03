Dois terremotos e dois ciclones afetam Vanuatu

O pequeno país insular de Vanuatu, no Oceano Pacífico, estava em situação de emergência nesta sexta-feira (3), depois de ser atingido por dois terremotos e dois ciclones em um intervalo de poucos dias.

Enquanto o país se recuperava dos danos provocados pela passagem na quarta-feira do ciclone Judy, os moradores enfrentaram dois terremotos nesta sexta-feira e precisaram procurar abrigo com a aproximação de outra tempestade, o ciclone Kevin.

"É uma loucura. Vanuatu está acostumado com desastres naturais, mas acho que é a primeira vez com dois ciclones consecutivos", disse Eric Durpaire, do Unicef, à AFP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As autoridades não relataram vítimas na passagem do ciclone Judy, que levou centenas de pessoas para abrigos de emergência na capital Port Vila.

Também não foram registradas vítimas após os dois terremotos, de 6,5 e 5,4 graus, registrados nesta sexta-feira, mas a situação nas ilhas menores permanece indeterminada.

Com a aproximação do ciclone Kevin, com ventos de até 130 quilômetros por hora, o primeiro-ministro Ishmael Kalsakau decidiu decretar estado de emergência.

ryj/arb/cwl/dbh/ag/fp

Tags