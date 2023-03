Djokovic sofre diante de Medvedev nas semis de Dubai sua 1ª derrota de 2023

O número 1 do mundo, Novak Djokovic, sofreu sua primeira derrota de 2023 ao ser eliminado na semifinal do torneio ATP 500 de Dubai pelo russo Daniil Medvedev por dois sets a 0, parciais de 6-4 e 6-4.

O sérvio, vencedor no início da temporada do Aberto da Austrália - seu 22º título de Grand Slam -, teve assim interrompida sua seqüência de 20 vitórias consecutivas, neste duelo contra Medvedev, um ex-número 1 do mundo que atualmente ocupa o sétimo lugar do ranking da ATP.

