Comunicado do Business Wire :Bentley Systems

anunciou hoje as próximas aposentadorias:

-- A partir de abril de 2023, o fundador Keith Bentley deixará o cargo de diretor de tecnologia para assumir o cargo de consultor de tecnologia até sua aposentadoria, prevista para o final do ano, e continuará a partir de então seu serviço no Conselho de Administração da Bentley Systems. O seu sucessor como diretor de tecnologia será Julien Moutte, atual vice-presidente de tecnologia; e

-- David Hollister, atual diretor de investimentos, se aposentará em 31 de março de 2023. Ele foi sucedido como diretor financeiro por Werner Andre no início de 2022.

O CEO Greg Bentley disse: "É praticamente único para qualquer empresa de software madura ter tido, durante toda a sua vida, um inventor-chefe que também foi seu principal evangelizador, tanto pelo trabalho de seus usuários engenheiros quanto pelos desenvolvedores. A Bentley Systems foi fundada em 1984 para comercializar o software de Keith Bentley para engenharia e infraestrutura, e as contribuições de Keith para a substância e articulação de nosso trabalho nunca diminuíram, culminando em nossa plataforma iTwin, líder de mercado para gêmeos digitais de infraestrutura. Keith tem trabalhado de perto e continuamente com Julien Moutte nos últimos dois anos. Juntos, eles estão comprometidos em garantir que os benefícios do iTwin se estendam a cada um de nossos usuários de aplicações e serviços em nuvem."

O futuro CTO Julien Moutte ingressou na Bentley Systems como vice-presidente de tecnologia em janeiro de 2021, vindo da SAP, onde era chefe de tecnologia da SAP Marketing Cloud. A experiência técnica de Julien varia de operações em nuvem e plataformas de alta disponibilidade para multimídia e dispositivos móveis. Ele é um empreendedor e investidor em TI e, nos últimos 15 anos, lançou mais de 10 empresas na Europa e nos Estados Unidos. Radicado em Barcelona, Julien é fluente em espanhol, inglês e francês, e em 1998 formou-se em ciência da computação na Université Claude Bernard em Lyon, França. Julien trabalhou em startups e na SAP, com o diretor de operações da Bentley Systems, Nicholas Cumins, a quem ele se reporta.

Julien Moutte disse: "Trabalhar com um CTO visionário como Keith Bentley é um privilégio raro e uma experiência de humildade, da qual gostei muito nos últimos dois anos. Nossa Plataforma iTwin está posicionada de maneira única para ajudar a nós e a nossos usuários a aprimorar a infraestrutura para um mundo em extrema necessidade. Estou honrado em sucedê-lo, privilegiado por continuar me beneficiando de sua sabedoria e, como CTO da Bentley Systems, estou ansioso para promover o trabalho de sua vida."

David Hollister atuou como CFO da Bentley Systems entre 2007 e 2022. Greg Bentley disse: "David Hollister administrou com zelo e habilidade nossas atividades financeiras, de desenvolvimento de portfólio e de investimento, e nosso IPO em 2020 não teria sido possível sem sua motivação e orquestração. Também sou grato a David por ter criado um sucessor de CFO tão capaz, Werner Andre, que teve um desempenho admirável no ano passado. É difícil imaginar David alguma vez "pegando leve", mas junto com todos os seus colegas e constituintes externos da Bentley Systems, agradeço e o parabenizo por sua aposentadoria!"

Keith Bentley e David Hollister participarão da apresentação dos resultados operacionais trimestrais da Bentley Systems em 28 de fevereiro de 2023. Para participar do webinar do evento em vídeo Zoom ao vivo, registre-se por meio deste link direto. Como alternativa, o evento pode ser acessado na página Eventos e apresentações no site de relações com investidores da Bentley Systems em https://investors.bentley.com. A reprodução e a transcrição estarão disponíveis após a conclusão do evento ao vivo no site de relações com investidores da Bentley Systems.

