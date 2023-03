Comunicado do Business Wire :Bentley Systems, Incorporated

A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresade software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje a abertura de inscrições para o Going Digital Awards in Infrastructure 2023. O prêmio, que terá a avaliação de um júri de especialistas do setor, premiará projetos de infraestrutura pelos avanços de transformação digital em infraestrutura. O prazo de inscrições acaba em 8 de maio de 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230301005158/pt/

Participe do Going Digital Awards in Infrastructure 2023 e ganhe reconhecimento global pelos avanços digitais em infraestrutura. Imagem cortesia da Bentley Systems.

Os usuários de software da Bentley estão convidados a inscrever seus projetos no programa Going Digital Awards in Infrastructure, independentemente da fase do projeto - planejamento/concepção, projeto, construção ou operações. Os três finalistas escolhidos em cada categoria ganham uma viagem para Cingapura, para participar do evento Year in Infrastructure eGoing Digital Awards, como convidados da Bentley Systems. Como parte da conferência, os finalistas apresentarão seus projetos para os jurados, formadores de opinião do setor e mais de 100 profissionais de mídia.

As categorias do Going Digital Awards in Infrastructure incluem:

-- Pontes e Túneis

-- Construção

-- Engenharia Empresarial

-- Instalações, Campi e Cidades

-- Geração de Energia e Processos

-- Transporte Ferroviário e Trânsito

-- Estradas e Rodovias

-- Engenharia Estrutural

-- Modelagem e análise de subsuperfície

-- Levantamento e Monitoramento

-- Transmissão e distribuição

-- Água e Águas Residuais

Esses projetos reconhecem avanços inovadores e impactos mensuráveis na infraestrutura e sustentabilidade. Os projetos podem ser reconhecidos por seu impacto econômico e uso inovador do software Bentley, incluindo a plataforma Bentley iTwin e gêmeos digitais de infraestrutura, modelagem 4D, Internet das Coisas de Infraestrutura e inteligência artificial. Os projetos também podem ser reconhecidos por avanços que capacitam as metas de desenvolvimento sustentável em termos de ação climática, transição energética e eficiência, circularidade dos recursos terrestres e hídricos, e comunidades saudáveis.

Além dos prêmios do júri, os fundadores da Bentley homenagearão projetos selecionados que representam organizações ou indivíduos cujos empreendimentos contribuem notavelmente para o avanço da infraestrutura e/ou metas de desenvolvimento ambiental e social.

Cada projeto indicado para um prêmio recebe reconhecimento em toda a comunidade global de infraestrutura das seguintes formas:

-- Têm o perfil de seus projetos de infraestrutura publicado no Infrastructure Yearbook da Bentley, que é distribuído em formatos impressos e digitais para influenciadores da mídia, do governo e do setor em todo o mundo;

-- Aumentam sua vantagem competitiva, demonstrando aos clientes existentes e potenciais o valor agregado de seus projetos por meio das inovações digitais;

-- Aumentam sua exposição e cobertura da mídia e de analistas do setor em nível global.

Para obter informações adicionais sobre o programa Going Digital Awards in Infrastructure2023 ou para inscrever um projeto, acesse o site do Going Digital Awards in Infrastructure.

Imagem

##

Sobre a Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) é a empresade software de engenharia e infraestrutura. Fornecemos software inovador para o avanço da infraestrutura mundial - sustentando a economia global e o meio ambiente. Nossas soluções de software líderes do setor são usadas por profissionais e organizações de todos os tamanhos, para projeto, construção e operação de estradas e pontes, ferrovias e trânsito, água e águas residuais, obras públicas e serviços públicos, edifícios e campus, mineração e instalações industriais. Nossas ofertas, alimentadas pela plataforma iTwin para gêmeos digitais de infraestrutura, incluem aplicações MicroStation e Bentley Openpara modelagem e simulação, softwareSeequent para geoprofissionais eBentley Infrastructure Cloud, abrangendo ProjectWise para entrega de projetos, SYNCHRO para gerenciamento de construção e AssetWise para operações de ativos. Os 5.000 colegas da Bentley Systems geram receitas anuais de mais de US$ 1 bilhão em 194 países. www.bentley.com

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, o logotipo da Bentley, AssetWise, Bentley Infrastructure Cloud, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent e SYNCHRO são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas filiais integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Contato

Contato de imprensa: Christine Byrne +1 203 805 0432 [email protected] Siga-nos no Twitter: @BentleyBrasil

