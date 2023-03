Com Messi, Argentina convoca jogadores para amistosos contra Panamá e Curaçao; Garnacho é novidade

A Argentina vai comemorar o tricampeonato mundial conquistado no Catar-2022 em casa com dois amistosos, contra Panamá e Curaçao, nas próximas semanas, com o astro Lionel Messi entre os convocados e o jovem Alejandro Garnacho, do Manchester United., também na lista, informou a federação argentina (AFA).

Os dois jogos vão acontecer pouco depois da renovação do contrato de Lionel Scaloni como técnico da 'Albiceleste' ser confirmada.

O primeiro será contra o Panamá no dia 23 de março, em Buenos Aires, e cinco dias depois, contra Curaçao, em Santiago del Estero, ao norte.

A seleção tricampeã voltou à Argentina após a conquista do título no final de dezembro, e foi recebida nas ruas por milhões de pessoas em um passeio que não pôde ser concluído porque a multidão superou todas as previsões.

Para essas partidas, as primeiras em território argentino desde março do ano passado, Scaloni convocou os mesmos 26 jogadores que participaram da conquista da Copa do Mundo, a terceira após 36 anos de espera.

Mas também foram chamados vários jogadores que não chegaram à convocação final, como Giovani Lo Celso, que se machucou algumas semanas antes do Mundial, e Nicolás González, também afastado por problemas físicos.

Além disso, já de olho nas próximas competições, Scaloni convocou alguns jovens com boa projeção, como o atacante Alejandro Garnacho, de 18 anos, que nos últimos meses se consolidou como destaque no Manchester United.

Garnacho nasceu na Espanha, mas sua mãe é argentina e por isso tem a possibilidade de jogar pela seleção sul-americana.

Aliás, Garnacho comemorou o seu primeiro título envolto na bandeira azul e branca há poucos dias após a conquista da Copa da Liga Inglesa, tendo já participado de uma competição juvenil e de treinos da seleção principal, mas esta convocação pode levá-lo a disputar suas primeiras partidas na Argentina.

Outros convocados por Scaloni são o zagueiro Nehuén Pérez, os meias Máximo Perrone e Facundo Buonanotte, e Lautaro Blanco, lateral do espanhol Elche que aos 24 anos foi convocado pela primeira vez.

- Lista de convocados:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Ajax, Holanda), Franco Armani (River Plate).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal, Espanha), Gonzalo Montiel (Sevilla, Espanha), Marcos Acuña (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, Espanha), Nehuén Pérez (Udinese, Itália), Germán Pezzella (Betis, Espanha), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Lisandro Martínez (Manchester United, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, França) e Lautaro Blanco (Elche, Espanha).

Meias: Leandro Paredes (Juventus, Itália), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Máximo Perrone (Manchester City, Inglaterra), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemanha), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton, Inglaterra), Alexis Mac Allister (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United, Estados Unidos), Giovani Lo Celso (Villarreal), Emiliano Buendía (Aston Villa, Inglaterra) e Valentín Carboni (Internazionale, Itália).

Atacantes: Lionel Messi (PSG, França), Paulo Dybala (AS Roma, Itália), Lautaro Martínez (Inter), Ángel Di María (Juventus), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (Manchester City), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina, Itália) e Alejandro Gómez (Sevilla).

