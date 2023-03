Choupo-Moting renova com Bayern de Munique até 2024

O atacante camaronês Eric Maxim Choupo-Moting, de 33 anos, renovou seu contrato com o Bayern de Munique por mais um ano, até junho de 2024, anunciou o clube bávaro em um comunicado nesta sexta-feira.

"Choupo é um artista com a bola, teve atuações muito boas nos últimos anos. Na primeira rodada desta temporada ele nos ajudou como atacante a cobrir as lacunas que tínhamos", explicou o diretor esportivo do Bayern de Munique, Hasan Salihamidzic.

"Me sinto muito bem aqui, a minha família também se sente bem em Munique. Isso é um ponto importante para mim", afirmou o jogador da seleção camaronesa (pela qual disputou 73 jogos e marcou 21 gols), citado no comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Obviamente, também estou feliz por poder ajudar tanto a equipe", acrescentou.

Eric Maxim Choupo-Moting chegou a Munique livre no mercado em 2020, após o fim do contrato com o Paris Saint-Germain. Ele inicialmente se transferiu para o clube alemão com contrato até meados de 2021 e renovou depois disso até 30 de junho de 2023.

Em suas duas primeiras temporadas, teve pouco tempo de jogo, em grande parte devido à titularidade absoluta do então astro do time, Robert Lewandowski. A saída do artilheiro polonês para o Barcelona em 2022 abriu então as portas para que ele assumisse como titular.

Depois de ficar afastado devido a lesão no início da temporada, Choupo-Moting tem brilhado desde outubro como a principal arma do Bayern no ataque.

O camaronês conta com a confiança do técnico Julian Nagelsmann e já marcou 15 gols (três deles na Liga dos Campeões) desde outubro, além de ter dado quatro assistências. Ele sempre foi titular desde então, com exceção de um jogo do campeonato alemão em fevereiro devido a uma gastroenterite.

tba/bvo/dr/dam/aam

Tags