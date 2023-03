Brasil enfrenta Marrocos sem Neymar e com 9 estreantes

A Seleção Brasileira enfrentará o Marrocos sem Neymar e com nove estreantes no dia 25 de março, em um amistoso no Tânger - informou o técnico interino Ramon Menezes, ao anunciar a lista dos 23 jogadores convocados nesta sexta-feira (3).

O treinador convocou 11 jogadores que estiveram na Copa do Mundo no Catar, três que já haviam jogado anteriormente pela Seleção e nove estreantes.

Neymar será desfalque, devido a uma lesão no tornozelo sofrida em 19 de fevereiro, durante uma partida contra o Lille, pelo Campeonato Francês.

"Ele teve uma entorse no tornozelo direito e não terá condições clínicas de se juntar a nós na próxima convocação", explicou o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar.

Entre os 11 que estiveram no Catar, foram convocados referências como os meio-campistas Casemiro e Lucas Paquetá e o atacante Vinícius Júnior.

Já entre os estreantes estão Rony, do Palmeiras, e Vitor Roque, jovem promessa de 18 anos do Athletico Paranaense, além de João Gomes, formado na base do Flamengo e atual jogador do Wolverhampton, e Andrey Santos, atleta do Vasco da Gama.

"Nesse momento, queremos dar oportunidade aos novos atletas, que vêm mostrando uma performance muito boa em seus clubes", disse Menezes em uma coletiva de imprensa.

Entre as maiores ausências estão o zagueiro Thiago Silva, de 38 anos, que pode anunciar sua aposentadoria da Seleção em breve, e o goleiro Alisson, do Liverpool, titular no Catar.

Sem técnico desde a saída de Tite, após a eliminação do Brasil nas quartas-de-final da Copa do Mundo para a Croácia, Menezes comandará seu primeiro jogo da seleção principal em 2023.

O treinador de 50 anos liderou a conquista brasileira do Campeonato Sul-Americano Sub-20.

"Eu sei a responsabilidade que é. Vamos enfrentar o Marrocos, que foi um semifinalista de Copa de Mundo, que é uma equipe muito preparada", analisou o técnico interino.

De acordo com a imprensa brasileira, a primeira opção para substituir Tite é o italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não espera que o treinador do time merengue tome uma decisão sobre seu futuro antes do final da temporada europeia.

Questionado sobre seu interesse em continuar no comando da Seleção principal, Menezes garantiu que "a história do (Lionel) Scaloni serve como inspiração".

O técnico argentino assumiu o comando da seleção de seu país, após ter começado como auxiliar técnico. Posteriormente, foi para o cargo de interino e, por fim, tornou-se o treinador da seleção Argentina campeã do mundo em 2022, no Catar.

"Vejo como uma grande oportunidade, mas todo mundo sabe que o meu projeto aqui é o sub-20", finalizou.

Lista dos 23 convocados:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras)

Defensores: Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest), Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Robert Renan (Zenit)

Meio-campistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vinícius Júnior (Real Madrid), Vitor Roque (Athletico-PR)

