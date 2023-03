Borussia Dortmund vence RB Leipzig (2-1) e assume liderança provisória da Bundesliga

O Borussia Dortmund venceu em casa o RB Leipzig, por 2 a 1, alcançando assim a oitava vitória consecutiva na Bundesliga, o que lhe permite assumir a liderança provisória enquanto espera o jogo de sábado do Bayern de Munique.

Depois de 23 jogos disputados, o Borussia Dortmund soma 49 pontos, três a mais que o Bayern (46), que viaja para enfrentar o Stuttgart (15º, 19 pontos) e seis de vantagem sobre o Union Berlin (3º, 43 pontos), que recebe o Colonia (12º, 26 pontos) também neste sábado.

O Bayern terá, portanto, de vencer seu duelo para retomar a liderança.

Diante de 81.375 espectadores no Westfalenstadion nesta sexta-feira, os jogadores comandados pelo técnico Edin Terzic igualaram a série histórica de seus ilustres predecessores de pouco mais de uma década atrás.

Na temporada 2011-2012, sob o comando de Jürgen Klopp, o Borussia Dortmund alcançou uma sequência recorde de oito vitórias consecutivas, que levaram à dobradinha da Copa da Alemanha-Bundesliga.

Contra o RB Leipzig, após os primeiros 15 minutos equilibrados e chances de gol dos dois lados, com destaque para duas oportunidades de Christopher Nkunku (aos 3 e 7 minutos) para o Leipzig, o Dortmund acabou se impondo.

Marco Reus converteu um pênalti (21) que ele mesmo havia sofrido e depois foi Emre Can (39) quem ampliou, com um chute de uma distância de vinte e cinco metros.

No segundo tempo, o RB Leipzig foi mais ofensivo e diminuiu aos 74 minutos por meio de Emil Forsberg.

A pressão ficou mais intensa no final do jogo, mas Nico Schlotterbeck e Alexander Meyer anularam as tentativas do Leipzig.

Em 2023, o Dortmund venceu todos os jogos que disputou: oito na Bundesliga, um na Liga dos Campeões e um na Copa da Alemanha.

Tudo isso apesar das lesões de vários jogadores, às quais se somou nesta sexta-feira a do goleiro Gregor Kobel, substituído por Alexander Meyer.

Dentro de uma semana, o Dortmund ambiciona obter um novo recorde com a nona vitória consecutiva, no dérbi de Gelsenkirchen contra o Schalke 04 (atual lanterna da Bundesliga).

Antes disso, o Borussia Dortmund tem um jogo decisivo contra o Chelsea. Na partida de ida, na Alemanha, o Dortmund venceu por 1 a 0 e vai defender esse vantagem em Stamford Bridge.

-- Jogos da 23ª rodada da Bundesliga:

- Sexta-feira:

Borussia Dortmund - RB Leipzig 2 - 1

- Sábado:

(11h30) Augsburg - Werder Bremen

Mainz - Hoffenheim

B. Moenchengladbach - Freiburg

Bochum - Schalke 04

1. FC Union Berlin - Colônia

(14h30) Stuttgart - Bayern de Munique

- Domingo:

(11h30) Bayer Leverkusen - Hertha Berlim

(13h30) Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 49 23 16 1 6 47 28 19

2. Bayern de Munique 46 22 13 7 2 64 21 43

3. 1. FC Union Berlin 43 22 13 4 5 35 27 8

4. RB Leipzig 42 23 12 6 5 46 29 17

5. Freiburg 41 22 12 5 5 35 32 3

6. Eintracht Frankfurt 38 22 11 5 6 43 31 12

7. Wolfsburg 33 22 9 6 7 40 29 11

8. Mainz 32 22 9 5 8 37 34 3

9. Werder Bremen 30 22 9 3 10 34 41 -7

10. B. Moenchengladbach 29 22 8 5 9 38 39 -1

11. Bayer Leverkusen 28 22 8 4 10 36 36 0

12. Colônia 26 22 6 8 8 32 36 -4

13. Augsburg 24 22 7 3 12 26 38 -12

14. Hertha Berlim 20 22 5 5 12 27 40 -13

15. Stuttgart 19 22 4 7 11 27 38 -11

16. Hoffenheim 19 22 5 4 13 29 41 -12

17. Bochum 19 22 6 1 15 24 54 -30

18. Schalke 04 16 22 3 7 12 16 42 -26

