Biden teve extirpada com sucesso pequena lesão cancerosa na pele em fevereiro

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 80 anos, se submeteu a uma operação em fevereiro por uma "pequena" lesão na pele na região do tórax, que resultou ser cancerosa, informou seu médico nesta sexta-feira (3).

Trata-se de um carcinoma basocelular removido com sucesso que "não tende a aumentar nem a causar metástase", afirmou o médico do presidente, Kevin O'Connor, em um informe tornado público pela Casa Branca, e no qual acrescenta que Biden "não requer mais tratamento".

