Alonso supera Red Bull em dia de treinos livres no Bahrein

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) marcou nesta sexta-feira o melhor tempo do dia de testes livres na segunda sessão de testes do Grande Prêmio do Bahrein, evento que abre a temporada do Mundial de Fórmula 1 neste fim de semana.

O veterano piloto asturiano de 41 anos, campeão mundial em 2005 e 2006, superou as duas Red Bulls, do atual campeão mundial Max Verstappen e do mexicano Sergio Pérez.

Alonso, que faz sua estreia nesta temporada com a Aston Martin depois de deixar a Alpine, parece assim confirmar as altas expectativas geradas na pré-temporada por sua escuderia.

Apesar disso e com a experiência de tantos anos na elite, preferiu ser cauteloso.

"Vamos esperar, há muitas coisas que queremos fazer ou mudar. Temos de ir com calma", disse Alonso, que na primeira sessão de testes, pela manhã, havia sido segundo só depois superado por Sergio Pérez.

Seu companheiro de equipe na Aston Martin, Lance Stroll, foi o sexto. Até quinta-feira, o piloto canadense não tinha certeza se poderia participar deste Grande Prêmio devido a uma fratura no pulso no final de fevereiro.

À sua frente, o monegasco Charles Leclerc foi o quarto do dia com a sua Ferrari, superando o surpreendente Nico Hulkenberg, quinto com a sua Haas, com quem regressa à principal categoria do automobilismo.

"As sensações são melhores do que durante os testes", disse Leclerc.

O dia foi pior para seu companheiro de equipe na 'Scuderia', o espanhol Carlos Sainz Jr, que foi apenas o 14º.

"O carro não responde exatamente como eu esperava", explicou.

As Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell terminaram em oitavo e décimo terceiro, respectivamente.

"Estamos longe", reconheceu Hamilton nesta sexta-feira. "Já sabíamos um pouco graças aos testes da semana passada, mas a diferença é importante", disse ele, mostrando preocupação.

Um pouco mais cedo nesta sexta-feira, Hamilton (de 38 anos) foi liberado por motivos médicos para dirigir com piercing no nariz nos finais de semana de corrida, apesar da proibição vigente nesse sentido. A decisão ocorre após meses de conflito entre o piloto e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Hamilton explicou que em setembro passado, no Grande Prêmio de Cingapura, ele usou o piercing por indicação médica, após sofrer uma infecção quando ele o havia removido anteriormente.

A segunda sessão de treinos nesta sexta-feira ocorreu após o anoitecer no Bahrein. Todos os pilotos melhoraram seus tempos em relação à primeira sessão, realizada sob forte calor e sol algumas horas antes. Nessa primeira sessão o mais rápido foi Sergio Pérez.

É foi precisamente a segunda sessão que teve condições que mais semelhantes com a de classificação e a corrida de domingo, que será disputada em horário semelhante.

A terceira sessão de treinos livres está agendada para este sábado às 8h30 (horário de Brasília) e depois a sessão de classificação será às 18h00 locais (12h00 de Brasília), que determinará a ordem do grid de largada para a corrida de domingo, que vai abrir uma temporada recorde, com 23 Grandes Prêmios na programação.

--- Classificação dos treinos livres após a segunda sessão desta sexta-feira:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:30.907 (25 voltas)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:31.076 (24)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:31.078 (26)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:31.367 (26)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:31.376 (25)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:31.450 (28)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:31.475 (24)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:31.543 (27)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:31.570 (27)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:31.586 (27)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:31.608 (25)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:31.793 (28)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:31.882 (25)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:31.956 (28)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:32.024 (27)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:32.110 (18)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:32.440 (28)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:32.525 (27)

Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri-Red Bull) 1:32.605 (28)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 1:32.749 (29)

./bds/hdy/jld/dr/aam

