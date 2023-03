Alexis Sánchez quer seguir no Olympique de Marselha mas com projeto vencedor

O atacante chileno do Marselha, Alexis Sánchez, explicou nesta sexta-feira que gostaria de permanecer no clube francês, mas com a condição de ter um projeto que possibilite a conquista de títulos.

"Estou aqui há apenas um ano. Vou ficar ou ir embora, mas estou aqui para dar tudo de mim, não vim para Marselha de férias, para tomar sol", disse Sánchez ao ser questionado sobre a derrota de quarta-feira na Copa da França contra o Annecy, da segunda divisão.

Questionado por um jornalista sobre o seu futuro, o ex-atacante do Barcelona e do Arsenal respondeu que "queria muito ficar".

"Mas vim para ganhar", acrescentou. "Estou jogando para ser campeão, não segundo, terceiro ou quarto. Naquele dia fiquei ainda mais triste que a torcida porque só penso em vencer. Não vai passar depois de uma, duas ou três vitórias. Vai durar".

O chileno, que assinou por uma temporada com o Marselha, mas com a possibilidade de renovar por mais um ano, repetiu depois que queria "vencer e ser campeão".

"Mas isso não se faz sozinho. É preciso um clube inteiro, companheiros, que todos deem 100%. Querer vencer é uma mentalidade", explicou.

Na Ligue 1 francesa, o Marselha é o segundo colocado, oito pontos atrás do líder, o Paris Saint-Germain.

