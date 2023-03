Stroll supera lesão e brasileiro Drugovich perde chance de participar do GP do Bahrein

O piloto de Fórmula 1 Lance Stroll, lesionado no pulso após um acidente de bicicleta em fevereiro, vai participar neste fim de semana do Grande Prêmio do Bahrein, corrida que abrirá a temporada, anunciou sua equipe Aston Martin nesta quinta-feira.

O canadense iniciará o percurso com a desvantagem de não ter podido participar, devido à lesão, dos três dias de testes de pré-temporada realizados na semana passada, também no Bahrein. Ele foi substituído pelo brasileiro Felipe Drugovich, piloto reserva da equipe inglesa.

"Foi frustrante não poder estar no Bahrein para os testes de pré-temporada (...) disse Stroll, citado em um comunicado.

"Foi um acidente lamentável, caí da bicicleta ao passar por um buraco, mas felizmente o dano não foi grave e uma pequena cirurgia bem-sucedida no meu pulso direito resolveu rapidamente o problema", acrescentou o canadense.

Nesta temporada Stroll será o parceiro de Fernando Alonso, que disputará seu primeiro Grande Prêmio ao volante de um Aston Martin no domingo, após duas temporadas na equipe Alpine.

Com o AMR23, o espanhol deixou uma boa impressão durante os testes de pré-temporada, colocando o seu carro na parte alta da classificação.

Três meses após o último Grande Prêmio da temporada de 2022 em Abu Dhabi, a F1 começa nesta sexta-feira no circuito de Sakhir, no primeiro dos 23 Grandes Prêmios agendados para esta temporada, um recorde.

