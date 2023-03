Planalto: Em conversa, Zelensky convidou Lula para uma visita a Kiev

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em ligação na tarde desta quinta-feira, 2, a defesa da integridade territorial da nação europeia. Durante o contato por vídeo feito pelos líderes, Zelensky convidou Lula a visitar o país, e o presidente disse que atenderá o convite em "momento adequado".

"O presidente Zelensky lembrou que Lula já esteve em seu país (em 2004 e 2009), e convidou Lula para uma visita a Kiev. Lula manifestou disposição em atender o convite em um momento adequado, e retribuiu o convite, com o desejo que o retorno da paz facilite esses encontros", diz nota divulgada pelo Palácio do Planalto, na tarde de hoje. De acordo com a nota, Lula reiterou disposição de participar de qualquer esforço para reunir um grupo de nações capaz de conversar com ambos os lados do conflito.

O chefe do Executivo brasileiro ressaltou que o País "defende a integridade da Ucrânia". "Lula Citou ainda conversas com os líderes da França, Alemanha e EUA nesse sentido e sua disposição de conversar igualmente com a China em sua visita a Pequim e também de conversar com a Rússia", declara. "Os dois líderes ficaram de conversar novamente em um futuro próximo", finaliza a nota.

Em encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no início de fevereiro, Lula defendeu a criação de um "clube da paz" com países que não estão envolvidos na guerra da Ucrânia, para colocar um fim ao conflito. No final de março, o presidente brasileiro deve ir à China e, em reunião bilateral com o presidente do país asiático, Xi Jinping, prevista para o dia 28, vai pedir a participação de Pequim - hoje aliada de Moscou - na negociação de paz.

