G20 UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia e China criticam no G20 "chantagens e ameaças" do Ocidente

PANAMÁ OCEANOS: Conferência mundial de oceanos começa no Panamá com pedidos de proteção ao alto-mar

NOVA DÉLHI:

Rússia e China denunciam no G20 'chantagens e ameaças' do Ocidente

Rússia e China acusaram nesta quinta-feira (2), durante uma reunião do G20, os países ocidentais de recorrer a "ameaças" e "chantagens" para impor seus pontos de vista, em um momento de profundas divisões no bloco das maiores economias do mundo por causa da guerra na Ucrânia.

LUXEMBURGO:

Procuradora europeia busca aqueles que minam as sanções contra a Rússia

A procuradora da União Europeia (UE), a romena Laura Kovesi, já investiga fraudes que supostamente custaram aos contribuintes cerca de 14 bilhões de euros, mas agora ela quer perseguir aqueles que prejudicam ou evitam as sanções do bloco contra a Rússia.

PANAMÁ:

Proteger alto-mar é prioridade da conferência mundial de oceanos no Panamá

Uma conferência mundial sobre os oceanos começa nesta quinta-feira (2) no Panamá, com apelos para se fechar o quanto antes um convênio de proteção das águas internacionais e usar tecnologias de satélite para combater a pesca ilegal.

PARIS:

Retrocessos, revoltas e avanços nos direitos das mulheres

Os direitos das mulheres estão regredindo no mundo, alertam as associações. Mas também há muitas mobilizações para combater as discriminações e violência de gênero.

PARIS:

Prisioneiras reivindicam direitos na penitenciária de Evin, no Irã

Dentro da penitenciária de Evin, no Irã, algumas detentas se organizam em grupos ao redor de um telefone. "Ouçam bem: um, dois e três!", gritam antes de começarem a cantar a famosa canção italiana "Bella ciao" em farsi, uma língua persa.

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

PIB do Brasil cresce 2,9% em 2022

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 2,9% em 2022 em relação ao ano anterior, mostrando uma desaceleração da economia, clara no último trimestre, informou o Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

-- EUROPA

ATENAS:

Grécia admite 'fracasso' e indignação aumenta após colisão de trens

O governo da Grécia admitiu nesta quinta-feira (2) "décadas de fracassos" que levaram ao acidente ferroviário que provocou 48 mortes na cidade de Lárissa, o que aumentou ainda mais a indignação e os protestos pela tragédia.

GENEBRA:

Acesso à Internet e à privacidade são vitais para a liberdade, diz chefe da Proton

A Proton, empresa de segurança e privacidade na Internet, pode detectar ataques à democracia em um país antes de serem de conhecimento público, simplesmente observando a demanda por seus serviços, garante Andy Yen, presidente da empresa, à AFP.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Polêmica reforma judicial preocupa setor tecnológico em Israel

Uma polêmica reforma judicial em tramitação no Parlamento de Israel tem preocupado os setores tecnológico e financeiro, que temem uma fuga de investidores no país, o que representaria um forte golpe à economia israelense.

CABO CANAVERAL:

Missão da SpaceX decola para a Estação Espacial Internacional

Um foguete da SpaceX com dois astronautas americanos, um cosmonauta russo e um astronauta saudita decolou nesta quinta-feira (2) rumo à Estação Espacial Internacional (ISS), depois que o lançamento previsto para segunda-feira foi cancelado no último momento.

PARIS:

Emissões de CO2 atingiram recorde em 2022, mas abaixo do esperado

As emissões de CO2 das energias fósseis aumentaram 0,9% em 2022 e atingiram um nível recorde, embora abaixo do esperado graças às energias verdes que compensaram parcialmente a maior demanda de petróleo e carvão, indicou nesta quinta-feira (2) a Agência Internacional de Energia (AIE).

WASHINGTON:

Joni Mitchell, ícone do folk, recebe prêmio pela carreira em cerimônia repleta de estrelas

A cantora Joni Mitchell, compositora de canções como "A Case Of You", recebeu na quarta-feira (1) um prêmio por sua contribuição à música popular, em uma cerimônia em Washington com a presença de vários artistas.

