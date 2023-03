Millonarios vence Universidad Católica do Equador (2-1) e enfrenta Atlético-MG na 3ª fase da Libertadores

O colombiano Millonarios venceu a Universidade Católica do Equador de virada nesta quinta-feira, por 2 a 1, e se classificou para a terceira fase da Copa Libertadores-2023, após o empate sem gols no jogo de ida.

Aos 38 minutos, o lateral panamenho da equipe do 'Trencito Azul' de Quito, Ismael Díaz, converteu um pênalti provocado por um toque de mão na bola do meia Daniel Giraldo e calou durante um tempo o estádio El Campín, em Bogotá.

No segundo tempo, quando a Católica tinha um jogador a menos devido à expulsão do zagueiro Franklin Guerra quase no intervalo, o Millonarios se recuperou com dois belos gols, em jogadas coletivas, marcados pelo atacante Leonardo Castro (62 minutos) e o meia-atacante Daniel Cataño (69).

A equipe da capital colombiana vai disputar agora uma vaga na fase de grupos da Libertadores contra o Atlético-MG, que venceu o Carabobo da Venezuela por 3 a 1 no placar agregado. A terceira fase começa na próxima semana, em Bogotá.

- Ficha técnica:

Copa Libertadores 2023 - segunda fase - Partida de volta

Millonarios - Católica 2 - 1

Estádio: Nemesio Camacho 'El Campín' (Bogotá)

Gols:

Millonarios: Castro (62), Cataño (69)

Universidad Católica: Diaz (38 de penal)

Cartões amarelos:

Millonarios: Llinás Montejo (72), Vásquez (90+4), Vanegas (90+6)

Universidad Católica: Guerra (41), Anangono (41), Zamora (42), Martínez (78)

Expulsões:

Universidad Católica: Guerra (44)

Escalações:

Millonarios: Alvaro David Montero Perales - Omar Bertel, Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza (Israel Alba Marin 90+2), Andrés Llinás Montejo - Larry Vásquez, Daniel Giraldo (Fernando Uribe 46), Daniel Cataño (Oscar Vanegas 87), David Macalister Silva (Jader Valencia 79), Oscar Cortes - Leonardo Castro (Juan Carlos Pereira 87). Técnico: Alberto Gamero.

Universidad Católica: Darwin Cuero - Gregori Anangono, Tomas Oneto, Franklin Guerra, Layan Loor - Santiago Zamora (Yuber Mosquera 46), Kevin Minda, Facundo Martínez - Aron Rodriguez (Cristian Martinez Borja 79), Cristian Colman (Jose Carabali 66), Ismael Diaz. Técnico: Igor Oca.

jss/cl/aam

