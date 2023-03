Magallanes vence Always Ready (3-1) em La Paz e vai à 3ª fase da Libertadores

O chileno Magallanes derrotou o boliviano Always Ready por 3 a 1 nesta quinta-feira, na altitude de 3.600 metros de La Paz, e avançou para a terceira fase da Copa Libertadores-2023, mostrando um grande jogo em seu retorno ao torneio internacional após 38 anos.

Os gols da vitória foram marcados por Matías Vásquez (9), Julián Alfaro (50) e Felipe Flores (53) e Edarlyn Reyes descontou nos acréscimos (90+2).

A expulsão do zagueiro Marc Enoumba ainda no fim do primeiro tempo (42') dificultou ainda mais a missão do Always Ready.

Com a vitória na partida de ida (3 a 0), há uma semana em Rancagua, o confronto terminou com um placar agregado de 6 a 1.

O Magalhães enfrentará o colombiano Independiente Medellín, que eliminou o El Nacional do Equador, valendo uma vaga na fase de grupos.

- Ficha técnica

Estádio: Hernando Siles (La Paz)

Gols:

Always Ready: Reyes (90+2)

Magallanes: Vásquez (9), Alfaro (50), Flores (53)

Cartões amarelos:

Always Ready: Enoumba (2'), Parra (60')

Magallanes: Aranquiz (23'), Espinoza (31')

Expulsões:

Always Ready: Enoumba (42')

Escalações:

Always Ready: Carlos Mosquera - Merardo David Robles, Marc Enoumba (cap), Enrique Flores - Adalid Terrazas (Nelson Cabrera 46), Julio Herrera (Diego Medina 54), William Parra, Edarlyn Reyes - Dorny Romero (Alfredo Alanoca 64), Marcos Riquelme, Wilfried Bony (Jayro Jean 46). Técnico: Pablo Godoy.

Magallanes: Gaston Rodriguez (cap) - Matías Vásquez, Cristián Vilches, Fernando Pinero, Felipe Espinoza - Thomas Jones, Alfred Canales (Iván Vásquez 68), Carlos Villanueva (Javier Quiroz 68), Tomás Aranquiz (Felipe Cadenazzi 79), Julian Alfaro (Yorman Zapata 61) - Felipe Flores (Cristóbal Jorquera 61). Técnico: Nicolás Núñez.

