Líder PSG recebe Nantes pela 25ª rodada da Ligue 1

O Paris Saint-Germain, líder isolado do campeonato francês, recebe o Nantes (13º) no sábado, em jogo da 25ª rodada da Ligue 1, sem esquecer do decisivo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.

Depois de vencer o Olympique de Marselha (2ª) na última rodada (3 a 0), os parisienses têm uma confortável vantagem de oito pontos no campeonato, e vão tentar se manter no embalo na visita a Munique, na quarta-feira, onde precisam reverter a vantagem do time alemão (para quem perderam no jogo de ida por 1 a 0).

Mas Kylian Mbappé entra no jogo contra o time bretão com a motivação adicional de poder se tornar o maior artilheiro da história do clube parisiense, depois de igualar o recorde do uruguaio Edinson Cavani de 200 gols na vitória contra o OM.

Já o Nantes foi eliminado da Liga Europa na última quinta-feira pela Juventus (3-0) com um hat-trick do argentino Ángel Di María e no campeonato ocupa o meio da tabela, longe das posições 'europeias'.

No entanto, o atual campeão da Copa da França deu um grande passo para a revalidação do título nesta quarta-feira, ao se classificarem para as semifinais com uma vitória sobre o Lens (2-1).

Quem vive seu pior momento é o Marselha, que após a derrota no 'Classique' diante do PSG no domingo, foi eliminado da Copa da França na quarta-feira contra o Annecy da segunda divisão (2 a 2, 7 a 6 nos pênaltis) e vive uma crise complicada em um momento crucial da temporada.

Na visita ao Rennes (5º) que luta por uma vaga europeia, a equipe comandada por Igor Tudorvai lutar não só pelos três pontos, mas também para levantar os ânimos, fundamental na reta final da temporada.

-- Programação da 25ª rodada da Ligue 1 francesa:

- Sexta-feira:

(17h00) Nice - Auxerre

- Sábado:

(13h00) Lens - Lille

(17h00) PSG - Nantes

- Domingo:

(09h00) Troyes - Monaco

(11h00) Toulouse - Clermont-Ferrand FC

Reims - Ajaccio

Strasbourg - Brest

Montpellier - Angers

(13h05) Lyon - Lorient

(16h45) Rennes - Marselha

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 60 25 19 3 3 62 23 39

2. Marselha 52 25 16 4 5 48 25 23

3. Monaco 50 25 15 5 5 53 34 19

4. Lens 50 25 14 8 3 39 20 19

5. Rennes 46 25 14 4 7 45 28 17

6. Lille 44 25 13 5 7 45 32 13

7. Nice 41 25 11 8 6 33 21 12

8. Lorient 39 25 11 6 8 38 36 2

9. Lyon 38 25 11 5 9 39 28 11

10. Reims 37 25 8 13 4 33 26 7

11. Toulouse 32 25 9 5 11 41 45 -4

12. Clermont-Ferrand FC 31 25 8 7 10 25 34 -9

13. Nantes 28 25 6 10 9 25 30 -5

14. Montpellier 27 25 8 3 14 36 46 -10

15. Strasbourg 22 25 4 10 11 30 43 -13

16. Auxerre 21 25 5 6 14 22 48 -26

17. Ajaccio 21 25 6 3 16 20 46 -26

18. Brest 20 25 4 8 13 26 42 -16

19. Troyes 19 25 4 7 14 34 55 -21

20. Angers 10 25 2 4 19 21 53 -32

