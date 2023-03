Líder isolado, Napoli busca seguir seu ritmo imparável contra Lazio

O Napoli, líder isolado do campeonato italiano com 18 pontos de vantagem sobre a Inter de Milão (2ª), recebe nesta sexta-feira a Lazio (4ª), dando continuidade à 25ª rodada da Serie A na caminhada imparável rumo ao Scudetto.

Os romanos abrem o dia com a visita ao estádio Diego Armando Maradona e tentarão dificultar a vida de um líder que está perto de conquistar seu primeiro campeonato italiano após 33 anos de espera. Em caso de vitória do time da casa, o Napoli ampliará a distância provisória sobre seus perseguidores para 21 pontos.

A Inter, segundo colocado, recebe no domingo o Lecce (15º) sem margem de erro se quiser manter as poucas chances de lutar pelo campeonato, depois da derrota do último domingo fora de casa para o Bologna (1-0). Com os mesmos pontos, o atual campeão Milan (3º) visita a Fiorentina (12º) no sábado.

A Juventus (7ª) continua subindo posições depois da penalização de 15 pontos sofrida em janeiro, e para isso conta com Paul Pobga, que fez o seu primeiro jogo oficial na terça-feira após uma ausência de onze meses.

Os "bianconeri" visitam no domingo a Roma (5ª), que sofreu um revés em sua luta para chegar ao G4 depois de perder na terça-feira em sua visita ao Cremonese (19º), time que luta para fugir do rebaixamento.

--- Programação da 25ª rodada da Serie A italiana:

- Sexta-feira:

(16h45) Napoli - Lazio

- Sábado:

(11h00) Monza - Empoli

(14h00) Atalanta - Udinese

(16h45) Fiorentina - Milan

- Domingo:

(08h30) Spezia - Hellas Verona

(11h00) Sampdoria - Salernitana

(14h00) Inter - Lecce

(16h45) Roma - Juventus

- Segunda-feira:

(14h30) Sassuolo - Cremonese

(16h45) Torino - Bologna

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Napoli 65 24 21 2 1 58 15 43

2. Inter 47 24 15 2 7 44 28 16

3. Milan 47 24 14 5 5 41 30 11

4. Lazio 45 24 13 6 5 40 19 21

5. Roma 44 24 13 5 6 31 21 10

6. Atalanta 41 24 12 5 7 42 28 14

7. Juventus 35 24 15 5 4 40 19 21

8. Bologna 35 24 10 5 9 31 33 -2

9. Torino 31 24 8 7 9 26 29 -3

10. Udinese 31 24 7 10 7 33 30 3

11. Monza 29 24 8 5 11 28 34 -6

12. Fiorentina 28 24 7 7 10 27 30 -3

13. Empoli 28 24 6 10 8 22 31 -9

14. Sassuolo 27 24 7 6 11 27 35 -8

15. Lecce 27 24 6 9 9 24 27 -3

16. Salernitana 24 24 6 6 12 28 44 -16

17. Spezia 20 24 4 8 12 21 41 -20

18. Hellas Verona 17 24 4 5 15 20 37 -17

19. Cremonese 12 24 1 9 14 19 43 -24

20. Sampdoria 11 24 2 5 17 11 39 -28

