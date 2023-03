Joni Mitchell, ícone do folk, recebe prêmio pela carreira em cerimônia repleta de estrelas

A cantora Joni Mitchell, compositora de canções como "A Case Of You", recebeu na quarta-feira (1) um prêmio por sua contribuição à música popular, em uma cerimônia em Washington com a presença de vários artistas.

Conhecida por sua independência e versatilidade, a artista de 79 anos nascida no Canadá recebeu o prêmio Gershwin da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que já foi concedido a grandes figuras música popular como Stevie Wonder, Paul McCartney, Tony Bennett e Carol King.

A cerimônia teve apresentações de James Taylor e Graham Nash, que tiveram relacionamentos com a artista e estão entre os principais colaboradores de sua carreira. Taylor cantou "California" e Nash interpretou "A case of you", canção de sucesso do álbum "Blue", que Joni Mitchell lançou em 1971.

Diversos astros prestaram homenagem ao ícone da música folk, incluindo Annie Lennox, Herbie Hancock, Cyndi Lauper, Graham Nash, Diana Krall e Angelique Kidjo.

Autora, compositora, intérprete e artista plástica, Joni Mitchell sofreu em 2015 um aneurisma que limitou sua mobilidade.

Ela passou por um tratamento prolongado de que permitiu que voltasse a cantar, algo que parecia improvável por algum tempo.

Em 2022, a artista fez um show surpresa no festival folk de Newport, leste do Estados Unidos, ao lado de Brandi Carlisle, que também se apresentou na quarta-feira durante a cerimônia.

"A resiliência dela é palpável", disse Carlile. "Há elementos importantes de sua voz e vibrato que retornaram".

Joni Mitchell foi uma das grandes figuras da geração de folk-rock dos anos 1960, com sucessos como "Big Yellow Taxi", um hino da consciência ambiental, e "Woodstock", homenagem ao famoso festival do qual, no entanto, não participou em agosto de 1969.

O prêmio concedido na quarta-feira foi uma comprovação das bases que Mitchell estabeleceu para as mulheres artistas em um mundo dominado pelos homens.

"Joni foi a primeira mulher com quem realmente me identifiquei como cantora e compositora, como uma mulher criativa", disse Annie Lennox. "Não havia nada como ela".

Lennox emocionou os convidados com sua interpretação de "Both sides now".

Depois, ela se uniu a outraa cantoras, incluindo Angelique Kidjo, Cyndi Lauper e Carlile, para cantar "Big Yellow Taxi".

"Este negócio é tão dominado pelos homens", declarou Kidjo à AFP. "E temos que encontrar nosso espaço. Ela abriu portas para muitas, muitas mulheres neste país e no mundo".

