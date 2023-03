Freira é condenada após dirigir bêbada, causar acidente e mentir para polícia

Uma freira que dirigia alcoolizada foi responsável por causar um grande acidente, e depois convencer a colega que estava sentada no passageiro a assumir a culpa. A mulher ficou proibida de dirigir por três anos, além de precisar pagar uma multa de mais R$ 8 mil.

O caso, que ocorreu em dezembro de 2021, voltou a ganhar repercussão por ter ido a julgamento esta semana. Na época, o caso chocou o público porque a freira mentiu para a polícia, dizendo que sua colega era quem dirigia.

Exagerou no vinho

Identificada como Barbara M, a freira de 37 anos havia exagerado um pouco no vinho, antes de dirigir na cidade de Olsztyn. A outra mulher confessou à polícia que não ela era quem estava no volante, e sim Bárbara, que confessou o ato.

O teste do bafômetro feito pela freira no local do ocorrido identificou 0,999 mg/l de álcool em seu sangue. Por causa disso, Barbara perdeu a carteira de motorista e teve o caso levado ao tribunal.

Culpada e Multada

A polonesa foi considerada culpada por dirigir alcoolizada e multada em 428 euros, cerca de R$ 2.360,00 na cotação atual. Além disso era terá que pagar uma multa adicional de 1.070 euros, cerca de R$ 5.900,00, que vai ser direcionada para um fundo de assistência às vítimas e assistência pós-penitenciária.

