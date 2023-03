Fortaleza goleia Maldonado (4-0) e avança à terceira fase da Libertadores

O Fortaleza avançou para a terceira fase da Copa Libertadores-2023 ao vencer o Deportivo Maldonado por 4 a 0 nesta quinta-feira, jogando em casa, onde dominou os uruguaios durante boa parte do jogo.

O artilheiro Thiago Galhardo (45+5), o argentino Juan Martín Lucero (83 e 90+2) e o atacante Guilherme (86) garantiram a vitória na Arena Castelão, na capital cearense.

O time tricolor, que havia empatado em 0 a 0 na visita ao Maldonado na semana passada, vai disputar a vaga na fase de grupos contra o Cerro Porteño, do Paraguai, que eliminou o Curicó Unido, do Chile (2 a 0 no placar agregado).

- Ficha técnica:

Estádio: Arena Castelão (Fortaleza)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Gols:

Fortaleza: Galhardo (45+5), Lucero (83, 90+2), Guilherme (86)

Cartões amarelos:

Fortaleza: Titi (45+2), Marcelo (90+1)

Deportivo Maldonado: Fernández (77)

Escalações:

Fortaleza: Fernando Miguel - Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi (cap), Bruno Pacheco - Caio Alexandre, Hércules (Lucas Sasha 85), Calebe (Guilherme 65), Tomás Pochettino (José Welison 85), Romarinho (Dudu 75) - Thiago Galhardo (Juan Martín Lucero 75). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Deportivo Maldonado: Guillermo Reyes - Guillermo Cotugno, Ángel Cayetano, Nicolás Queiróz, Robinson Ferreira, Agustín Alfaro (Tomás Fernández 46), Matías Tellechea (Rodrigo Muniz 56) - Facundo Píriz (Lucas Núñez 72), Robert Herrera (Diego Romero 72), Claudio Spinelli (Enzo Borges 56), Hernán Toledo. Técnico: Fabián Coito.

