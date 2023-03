Exército russo tenta 'eliminar' sabotadores ucranianos infiltrados

O exército russo tentou nesta quinta-feira (2) "eliminar" um grupo de "sabotadores" ucranianos infiltrados na região de Briansk, fronteira com a Ucrânia, anunciou o governador local, ao informar que um civil morreu e um menor foi ferido.

"Um grupo de reconhecimento e sabotagem se infiltrou na localidade de Lyubechane (...) As Forças Armadas da Federação Russa estão tomando todas as medidas necessárias para eliminar esse grupo", disse o governador Alexander Bogomaz no Telegram.

Segundo a autoridade, "os sabotadores abriram fogo contra um veículo em movimento".

No incidente, um morador morreu e um garoto de dez anos ficou ferido e está hospitalizado, disse ele.

O grupo ucraniano teria tomado reféns, de acordo com as agências de notícias russas Ria Novosti, Tass e Interfax, que citaram testemunhas e fontes de serviços de segurança e resgate.

A AFP não conseguiu verificar as informações com fontes independentes.

As regiões da fronteira russa com a Ucrânia sofreram vários bombardeios desde o início do conflito, mas é incomum que as autoridades informem sobre um grupo de sabotagem.

