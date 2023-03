Djokovic vence Hurkacz e avança às semifinais em Dubai

Novak Djokovic, número um do mundo, se classificou com certa tranquilidade para as semifinais do torneio ATP 500 do Dubai, nesta quinta-feira, ao vencer o polonês Hubert Hurkacz (11º) em dois sets (6-3 e 7-5).

O tenista sérvio segue invicto em 2023 e registra sua décima quinta vitória neste ano, no qual conquistou o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada.

Djokovic, que volta às competições nesta semana em Dubai após o título de um mês atrás em Melbourne, venceu Hurkacz nesta quinta-feira em apenas uma hora e 21 minutos.

Depois de ter fechado o primeiro set em apenas 36 minutos, 'Djoko' teve de batalhar mais no segundo, antes de abrir 6-5 graças a um 'break' e depois venceu o game seguinte (7-5) e a partida.

"Encontrei o ritmo certo com meu saque no segundo set, isso me ajudou" a resistir ao jogo de Hurkacz, avaliou Djokovic, que disse estar "feliz" com a forma como jogou.

Nas semifinais, Djokovic enfrentará o russo Daniil Medvedev (7º) ou o croata Borna Coric (20º).

Do outro lado da tabela, a semifinal será disputada pelo russo Andrey Rublev (6º) e pelo alemão Alexander Zverev (16º).

Rublev, que precisou de cinco match points na quarta-feira para vencer o espanhol Alejandro Davidovich na segunda rodada, fez uma partida menos dramática nesta quinta, ao derrotar o holandês Botic Van de Zandschulp (33º) por 6-3 e 7-6 (7/3).

O triunfo de Zverev nas quartas de final foi contra o italiano Lorenzo Sonego (67º) com parciais de 7-5 e 6-4.

-- Torneio ATP de Dubai

- Simples - Quartas de final:

Novak Djokovic (SRB/N.1) x Hubert Hurkacz (POL/N.5) 6-3, 7-5

Alexander Zverev (ALE/N.7) x Lorenzo Sonego (ITA) 7-5, 6-4

Andrey Rublev (RUS/N.2) x Botic van de Zandschulp (HOL) 6-3, 7-6 (7/3)

