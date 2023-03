Comunicado do Business Wire :Zenus Bank

Zenus Bank, o banco digital que torna as contas bancárias dos EUA disponíveis internacionalmente, sem a necessidade de ser um cidadão ou residente dos EUA, tornou-se o primeiro banco a lançar o cartão de débito Visa Infinite para o público global.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230302005423/pt/

Visa Infinite Debit Card (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Zenus se torna então a primeira Entidade Financeira Internacional a se tornar um Membro Principal da Visa em 2022.

"O anúncio de hoje é extremamente importante para nós, como um banco internacional. Sendo um parceiro de negócios e com a tecnologia da Visa, nós conseguimos emitir credenciais digitais e físicas em mais de 46 países. Isso dá aos nossos clientes acesso a um cartão de débito Visa Infinite com o qual eles podem fazer compras em mais de 80 milhões de estabelecimentos comerciais em 200 países, com total confiança, segurança e benefícios exclusivos."

Mushegh Tovmasyan, Fundador e Presidente do Zenus Bank

"Não há dúvida de que o futuro do dinheiro é digital, e essa mudança está transformando a forma como o mundo paga. O passado, presente e futuro da Visa são sobre fomentar a inovação e possibilitar novos parceiros. Estamos emocionados por trabalhar junto com o Zenus em sua expansão internacional. O lançamento deste novo cartão Visa Infinite ajudará a acelerar a inclusão digital na região e além."

Luis Guerra, Gerente de País Visa Porto Rico

"A longo prazo, nossa parceria nos permitirá expandir nossa infraestrutura para permitir pagamentos digitais na região da América Latina e do Caribe, oferecendo uma plataforma de banco como um serviço para distribuir credenciais de pagamento de maneira ágil, conveniente e segura - por meio de empresas cujo principal negócio não é bancário."

Jorge Lemus, Gerente de País do Grupo Visa Caribe e América Central

Para pessoas em mais de 46 países, isso significa que agora podem solicitar remotamente uma legítima conta bancária virtual americana, receber um cartão de débito virtual Visa Infinite e receber um cartão físico em menos de 10 dias.

O cartão Visa Infinite geralmente está disponível como cartão de crédito, mas o Zenus o oferece como cartão de débito. Isso dá aos clientes do Zenus acesso ao mais alto nível de benefícios e proteção de compra oferecidos pela Visa.

Viaje melhor:Coloque o prazer de volta em suas viagens, sabendo que sua família e bagagem têm os mais altos níveis de proteção.

Compre com confiança:Tire a preocupação de comprar online ou obter o melhor preço. Desde proteção de preço e compra até garantias estendidas, nós cuidamos disso.

Luxo no dia a dia:Deixe seu cartão Zenus adicionar valor ao seu estilo de vida, com nossa variedade de serviços exclusivos.

O cartão físico SmartMetal apresenta um núcleo de metal com a marca Zenus gravada nele. Com peso de 13,5 gramas, tem uma sensação muito sólida e produz um som perceptível ao ser colocado em uma mesa de restaurante.

Sobre o Zenus Bank:

O Zenus é um banco digital independente dos Estados Unidos, fundado em 2019, que está levando o banking além das fronteiras. Oferecendo a pessoas e empresas do mundo todo, a segurança, liberdade e conveniência de um banco americano.

Oferecendo serviços de banco de varejo, negócios, institucionais e BaaS (Banking as a Service), o Zenus está criando um mundo onde as fronteiras físicas não limitam o acesso aos serviços financeiros.

Saiba mais em www.zenus.com e @ZenusBank nas redes sociais.

O Zenus Bank não abrirá contas ou processará transações de países que foram sancionados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros 'OFAC'.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230302005423/pt/

Contato

SEC Newgate [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags