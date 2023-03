Comunicado do Business Wire :Mary Kay

A icônica empresa de beleza e empreendedorismo, Mary Kay Inc., anunciou recentemente a nomeação de James Whatley como Diretor de Informações. Em seu novo cargo, Whatley irá defender os esforços de inovação digital da Mary Kay, incluindo revolucionar a capacidade das Consultoras de Beleza Independentes Mary Kay de liberar todo o seu potencial mediante ferramentas e tecnologia.

"Através do desenvolvimento de tecnologia digital, ferramentas e aplicativos, estamos melhorando não apenas a experiência da força de vendas independente, mas também de seus clientes ao redor do mundo", disse Deborah Gibbins, Diretora de Operações da Mary Kay Inc. "James é um campeão de mudanças. Ele sabe como equipar a força de vendas independente para competir e fornecer um serviço excepcional em nosso mundo sempre ligado e conectado. Estamos na expectativa de ver como sua paixão pela inovação irá transformar nossa estratégia digital no futuro."

Whatley, que está na Mary Kay há 25 anos, desempenhou um papel chave na criação de sistemas que garantem que uma Consultora de Beleza Independente possa administrar seus negócios a qualquer hora e em qualquer lugar. Isto inclui o desenvolvimento de propriedades digitais icônicas da Mary Kay, como MaryKay.com, Mary Kay InTouch (um portal digital utilizado pela força de vendas independente), pedidos online e sites de negócios pessoais da força de vendas independente. Como uma das maiores vendedoras diretas do mundo, a Mary Kay processa milhões de pedidos através de seus sites comerciais.

"Estou motivado sobretudo por encontrar soluções para a força de vendas", disse Whatley. "Ao mesmo tempo, quero criar ambientes que estimulem o trabalho em equipe, a confiança e parcerias fortes entre os parceiros mundiais da empresa. Nossa fundadora, Mary Kay Ash, disse certa vez: 'Ficar parado é a mesma coisa que andar para trás'. Concordo com ela e é uma filosofia que levo comigo ao trabalho todos os dias."

Whatley é bacharel em Sistemas de Informação Gerencial pela University of New Orleans. Antes de se unir à Mary Kay, trabalhou na Software Spectrum e na Electronic Data Systems (EDS) em funções de consultoria e desenvolvimento de software.

Sobre a Mary Kay

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou sua empresa de beleza dos sonhos em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa multibilionária com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 35 países. Como uma empresa de desenvolvimento de empreendedorismo, a Mary Kay está comprometida em capacitar as mulheres em sua jornada através da educação, orientação, advocacia, networking e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de ponta para a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita em enriquecer a vida hoje para um amanhã sustentável, fazendo parcerias com organizações de todo o mundo com foco na promoção da excelência empresarial, no apoio à pesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e no incentivo às crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter.

