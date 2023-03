Comunicado do Business Wire :Huawei

No encontro de cúpula All Bands to 5G realizado durante o Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023, a Huawei disse que continuará inovando e ajudando as operadoras a evoluir todas as bandas para 5G, a fim de maximizar a eficiência espectral, enquanto se esforçam para proporcionar mais alta definição e experiências digitais imersivas aos clientes e acelerar a transformação digital de vários setores.

Fang Xiang, Vice-Presidente da Linha de Produtos sem Fio da Huawei, declarou em seu discurso principal: "A cobertura 5G onipresente e os novos serviços 5G de alto valor, como transmissão ao vivo em HD, VoNR, XR e jogos eletrônicos em nuvem, impulsionam todas as bandas para 5G. A Huawei continua inovando soluções de banda ultralarga, multiantenas, ecológicas e simplificadas. Isto ajuda as operadoras a maximizar a eficiência espectral para construir redes 5G de alta qualidade que apresentem desempenho otimizado, consumo mínimo de energia, experiências superiores e alta adaptabilidade."

Os convidados da GSMA Intelligence, Coleago e Ookla apontaram que, como os serviços 5G como New Video, VoNR e New IoT estão se desenvolvendo com rapidez, todas as bandas devem evoluir para 5G. Isto fará com que a implantação multibanda, a coexistência multi-RAT, o espaço limitado de antenas e o alto consumo de energia da rede sejam desafios comuns no setor. Os critérios de avaliação de rede precisam ser estendidos desde apenas velocidade de downlink até cobertura, latência e experiência de uplink, a fim garantir experiências de serviço para vídeo UHD, jogos eletrônicos em nuvem, 5GtoB e 5G IoT.

Operadoras com liderança mundial compartilharam suas práticas na evolução de todas as bandas para 5G com base em banda ultralarga e multiantena. Na primeira fase, lançaram imediatamente o 5G para atrair mais usuários. Na segunda fase, entregaram boas experiências de serviço com base na cobertura ampla e profunda do 5G. Na terceira fase, implantaram novas bandas como mmWave em hotspots para obter uma experiência superior. Os novos serviços 5G levam a arquitetura de rede a evoluir de NSA para SA, ao atingir uma cobertura mais ampla e profunda, menor latência, melhor experiência e maior eficiência energética, e apoiar o desenvolvimento de diversos serviços 5G.

A Huawei vem inovando continuamente as tecnologias de banda ultralarga e multiantena, e lançou uma gama completa de novos portfólios de produtos. O 4T4R RRU de banda ultralarga apresenta o menor consumo de energia do setor. Utiliza verdadeiros amplificadores de potência de banda larga, compartilhamento dinâmico de potência em tempo real e algoritmo PIMC exclusivo para permitir a implantação simplificada de três bandas. Comparadas à média do setor, as RRUs 4T4R são 30% menores em tamanho e peso, 30% melhores em desempenho e 30% menores em consumo de energia. O FDD 8T8R oferece o mais alto desempenho do setor. Utiliza formação de feixes de alta precisão para melhorar a capacidade e a experiência de banda média, que o torna a escolha ideal para construir de redes de fundação de banda média 5G. O FDD M-MIMO é a única solução deste tipo que foi colocada em uso comercial em escala. Ele aumenta a capacidade em cinco vezes e foi implantado comercialmente em mais de 70 redes ao redor do mundo. A primeira solução FDD BladeAAU do setor fornece suporte à implantação simplificada de todas as bandas em um único polo.

O MWC Barcelona 2023 ocorre de 27 de fevereiro a 2 de março em Barcelona, Espanha. A Huawei apresenta seus produtos e soluções no estande 1H50 no Fira Gran Via Hall 1. Junto com operadoras internacionais, profissionais do setor e líderes de opinião, mergulhamos em temas como sucesso comercial 5G, oportunidades 5.5G, desenvolvimento ecológico, transformação digital e nossa visão de usar o plano de negócios GUIDE para definir as bases para 5.5G e aproveitar o sucesso do 5G para uma prosperidade ainda maior. Para mais informação, acesse: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

