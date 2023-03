Comunicado do Business Wire :EIG

A EIG, um investidor institucional com liderança nos setores de energia e infraestrutura do mundo inteiro, anunciou hoje a conclusão da aquisição de uma participação de 25% na Repsol Upstream, uma empresa recém-formada de exploração e produção de gás, que compreende todo o negócio de upstream global de petróleo e gás da Repsol.

A Breakwater Energy, uma subsidiária integral da EIG, adquiriu a participação de 25% na Repsol Upstream por um valor total de aproximadamente $ 4,8 bilhões, incluindo dívidas, com a Repsol sendo a detentora dos 75% restantes.

A Repsol Upstream possui e opera o portfólio globalmente diversificado de ativos upstream da Repsol, que consistem em mais de 600.000 boe/d de produção e operações em 15 países, incluindo os Estados Unidos. O portfólio gera um fluxo de caixa livre significativo que deve suportar um dividendo significativo, ao mesmo tempo em que mantém uma intensidade de carbono relativamente baixa em relação aos seus semelhantes. Tanto a Repsol quanto a EIG preveem o potencial de listar o negócio nos Estados Unidos a partir de 2026, sujeito às condições de mercado favoráveis.

"A Repsol é uma empresa com liderança na transição de energia, e estamos muito satisfeitos de ter concluído esta transação com uma empresa global que compartilha nosso compromisso de reduzir as emissões e ao mesmo tempo atender às exigências de energia mundiais", disse R. Blair Thomas, presidente e CEO (diretor executivo) da EIG. "A transação coloca a Repsol Upstream em um caminho rumo a um futuro de descarbonização acelerada, forte geração de fluxo de caixa e potencial liquidez de mercado."

Como anunciado anteriormente, a EIG terá o direito de nomear dois membros para o conselho de diretores de oito membros da Repsol Upstream. Quatro serão nomeados pela Repsol e o restante dos membros será independente. A EIG também vai indicar dois executivos seniores para a equipe de liderança da Repsol Upstream, um para ser o diretor de ESG e o outro para liderar projetos especiais, incluindo a preparação para IPO.

A Goldman Sachs & Co LLC e a J.P. Morgan foram os consultores financeiros da EIG em conexão com a transação. A Goldman Sachs & Co LLC, a J.P. Morgan e a Lazard atuaram como os consultores de mercados de capitais em conexão com o financiamento da transação. A Latham & Watkins e a Debevoise & Plimpton atuaram como consultores legais da EIG.

Sobre a EIG

A EIG é um investidor institucional com liderança nos setores de energia e infraestrutura com $ 22,7 bilhões sob gestão em 31 de dezembro de 2022. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia em uma base global. Durante seus 40 anos de história, a EIG comprometeu mais de US$ 44,6 bilhões no setor de energia por meio de 396 projetos ou empresas em 42 países nos seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, empresas de seguros, fundos patrimoniais, fundações e fundos soberanos nos EUA, Ásia e Europa. A EIG tem sua sede em Washington, D.C. e escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para obter mais informações, visite o site da EIG em www.eigpartners.com.

Sobre a Repsol

A Repsol é uma empresa multienergética mundial que lidera a transição energética com a ambição de atingir o "zero líquido" em emissões até 2050. Presente em toda a cadeia de valor da energia, a empresa emprega 24.000 pessoas no mundo inteiro e distribui seus produtos em mais de 90 países para 24 milhões de clientes.

A empresa pode atender a qualquer necessidade de energia e mobilidade dos consumidores, com uma oferta orientada para o cliente. Está na vanguarda do desenvolvimento de soluções sustentáveis para mobilidade, com combustíveis cada vez mais eficientes, recarga elétrica, combustíveis renováveis (biocombustíveis avançados e combustíveis sintéticos), autogás (GPL auto) e gás natural para veículos.

Para atingir o "zero líquido" em emissões até 2050, a Repsol está implementando um modelo integrado de tecnologias de descarbonização com base em maior eficiência, maior capacidade de geração de energia elétrica renovável, produção de combustíveis renováveis, desenvolvimento de novas soluções para os clientes, economia circular e a promoção de projetos inovadores para reduzir as emissões de carbono da indústria.

Para mais informações, acesse www.repsol.com

