Comunicado do Business Wire :Eaton

A Eaton, empresa de gestão de energia inteligente, anunciou hoje que sua divisão de Veículos está oferecendo uma linha de componentes elétricos de baixa tensão personalizáveis que atendem aos crescentes requisitos de energia e controle para aplicações fora de estrada, incluindo os setores de construção e agricultura. O portfólio de produtos de baixa tensão da Eaton estará em exibição na feira de construção CONEXPO-CON/AGG de 14 a 18 de março em Las Vegas (EUA).

Eaton's eMobility business offers low-voltage power conversion, power distribution and protection and mobile wireless controls for construction and agriculture applications, including both internal combustion and electrified vehicles.

"Existem requisitos escalonados para reduzir os óxidos de nitrogênio e as partículas no ambiente dos veículos comerciais e a expectativa é de que o segmento fora de estrada tenha de aderir a regulamentos semelhantes em um futuro próximo", disse Craig Pytel, gerente de produto em Controles de Veículos e Sem fio do negócio eMobility da Eaton. "Os fabricantes estão se esforçando para eletrificar todos os aspectos dos veículos e se encontram em vários estágios da curva tecnológica. Os produtos de baixa tensão da Eaton são robustos e capazes de resistir a ambientes hostis, tornando-os ideais para aplicações fora de estrada."

O segmento da construção recorre aos veículos elétricos para reduzir as emissões

A Eaton oferece vários produtos de baixa tensão para o campo da construção que permitem a interação de componentes fundamentais do veículo, incluindo módulos de controle, chaves e interruptores "inteligentes", módulos de distribuição de energia baseados em rede de área de controlador (CAN) e multiplex, disjuntores tradicionais e fusíveis.

O equipamento de construção às vezes é necessário para operações internas, exigindo uma solução de ventilação externa para evitar o acúmulo prejudicial de emissões. Para simplificar isso, os operadores estão procurando versões elétricas de equipamentos menores que possam ser operados com segurança em ambientes fechados.

Os fabricantes de equipamentos de construção estão adotando cada vez mais arquiteturas de alta tensão, incluindo sistemas de 48 volts e superiores, para operar equipamentos que consomem mais energia. Embora isso atenda aos requisitos de energia, ainda é necessário executar sistemas tradicionais de baixa tensão. As unidades de conversão de energia CC-CC da Eaton podem reduzir ou aumentar a voltagem conforme necessário. As unidades também mantêm diferentes níveis de tensão para evitar sobrecargas ou danos.

A indústria agrícola está em transição para componentes elétricos

Os fabricantes de equipamentos agrícolas estão seguindo o exemplo da indústria de veículos comerciais, substituindo ou ampliando os equipamentos existentes. Os equipamentos agrícolas são tradicionalmente acionados por sistemas hidráulicos, que hoje podem ser substituídos por componentes elétricos. Isso elimina o risco de vazamentos hidráulicos, que podem contaminar o solo e matar as plantações, além de serem caros para consertar.

O controlador de aquecedor de catalisador elétrico de 48 volts fornece um controle preciso de pós-tratamento

O controlador aquecedor de catalisador elétrico refrigerado a ar da Eaton, parte de seu portfólio mais amplo de sistemas elétricos de 48 volts, contém várias tecnologias que permitem aos fabricantes integrar arquiteturas de 48 volts em veículos de próxima geração. O controlador administra a energia fornecida ao aquecedor de pós-tratamento e é projetado para receber comandos do sistema de pós-tratamento e para manter o controle de tensão do sistema. O controlador foi desenvolvido para ajudar os fabricantes a cumprir os regulamentos de emissões que estão sendo elaborados.

A Eaton é uma empresa de gestão de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para as pessoas em todos os lugares. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios corretamente, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar a energia - hoje e no futuro. Ao aproveitar as tendências de crescimento mundial de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para a energia renovável, ajudando a resolver os desafios globais mais urgentes de gestão de energia e fazendo o que é melhor para nossos acionistas e a sociedade em geral.

Fundada em 1911, a Eaton está comemorando seu 100º aniversário como empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York. Reportamos receitas de US$ 20,8 bilhões em 2022 e atendemos clientes em mais de 170 países. Para mais informações, acesse www.eaton.com. Siga a gente no Twitter e LinkedIn.

