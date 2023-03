Bayern e Dortmund seguem na corrida pelo título da Bundesliga de olho na Champions

O Bayern de Munique, líder da Bundesliga, e o Borussia Dortmund (2º), colíder com o mesmo número de pontos, disputam neste fim de semana a 23ª rodada do campeonato alemão com os olhos atentos ao jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Os bávaros, líderes com 46 pontos graças a um saldo de gols bem superior ao do Dortmund, visitam o Stuttgart (15º) no sábado, já sabendo o resultado do concorrente aurinegro na corrida rumo ao título.

O Bayern tentará aproveitar este jogo para acertar a engrenagem antes de receber nas oitavas de final da Liga dos Campeões o Paris Saint-Germain (a quem venceu por 1 a 0 no jogo de ida). Julian Nagelsmann poderá aproveitar este jogo do campeonato alemão para dar mais minutos ao senegalês Sadio Mané, recuperado de uma lesão, e que já jogou meia hora na vitória sobre o Union Berlin na rosada passada.

Com uma sequência de sete vitórias consecutivas na Bundesliga e nove contando todas as competições, o Borussia Dortmund (2º, com 46 pontos) vai colocar à prova a sua ótima fase contra o Leipzig (4º) no jogo que abre a rodada.

Ciente do desafio que a sua equipe tem pela frente, o técnico Edin Terzic fez um apelo para os torcedores locais para "serem mais barulhentos do que nunca", dizendo que "na atual temporada, esta pode ser provavelmente, de longe, a nossa maior semana".

A quatro dias de visitar o Chelsea no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões (vitória por 1 a 0), Marco Reus e os seus companheiros têm a chance de igualar a melhor sequência de vitórias do clube na Bundesliga, conquistada em 2011/2012, que culminou com o título, com Jurgen Klopp no comando, a última vez que o Bayern de Munique não conquistou o campeonato.

-- Programação da 23ª rodada da Bundesliga:

- Sexta-feira:

(16h30) Borussia Dortmund - RB Leipzig

- Sábado:

(11h30) Augsburg - Werder Bremen

Mainz - Hoffenheim

B. Moenchengladbach - Freiburg

Bochum - Schalke 04

FC Union Berlin - Colonia

(14h30) Stuttgart - Bayern de Munique

- Domingo:

(11h30) Bayer Leverkusen - Hertha Berlim

(13h30) Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 46 22 13 7 2 64 21 43

2. Borussia Dortmund 46 22 15 1 6 45 27 18

3. FC Union Berlin 43 22 13 4 5 35 27 8

4. RB Leipzig 42 22 12 6 4 45 27 18

5. Freiburg 41 22 12 5 5 35 32 3

6. Eintracht Frankfurt 38 22 11 5 6 43 31 12

7. Wolfsburg 33 22 9 6 7 40 29 11

8. Mainz 32 22 9 5 8 37 34 3

9. Werder Bremen 30 22 9 3 10 34 41 -7

10. B. Moenchengladbach 29 22 8 5 9 38 39 -1

11. Bayer Leverkusen 28 22 8 4 10 36 36 0

12. Colonia 26 22 6 8 8 32 36 -4

13. Augsburg 24 22 7 3 12 26 38 -12

14. Hertha Berlim 20 22 5 5 12 27 40 -13

15. Stuttgart 19 22 4 7 11 27 38 -11

16. Hoffenheim 19 22 5 4 13 29 41 -12

17. Bochum 19 22 6 1 15 24 54 -30

18. Schalke 04 16 22 3 7 12 16 42 -26

