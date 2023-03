Barcelona vence Real Madrid (1-0) e fica mais perto da final da Copa do Rei

O Barcelona conquistou um bom resultado nesta quinta-feira ao vencer por 1 a 0 em sua visita ao Real Madrid, no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei.

Um gol contra de Eder Militão aos 26 minutos permitir ao Barça jogar com uma vantagem no estádio Camp Nou no dia 5 de abril, depois de um grande exercício de resistência no Santiago Bernabéu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

gr/dr/aam

Tags