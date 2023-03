Antetokounmpo se torna acionista minoritário do Nashville da MLS

O grego Giannis Antetokounmpo se tornou acionista minoritário do Nashville SC, seguindo os passos de outras estrelas do esporte que investiram em times da Major League Soccer (MLS).

Antetokounmpo, líder do Milwaukee Bucks da NBA, fez esse investimento junto com seus irmãos Thanasis, Kostas e Alex, que também são jogadores profissionais de basquete, anunciou a franquia nesta quinta-feira.

"Meu pai era jogador de futebol profissional e foi o primeiro esporte pelo qual me apaixonei na Grécia", disse Antetokounmpo em um comunicado.

"Sempre sonhei em ter um time de futebol. Quando meus irmãos e eu nos informamos sobre o Nashville SC, soubemos que era um time e uma cidade com os quais que queríamos nos envolver", explicou o grego, duas vezes MVP da NBA e vencedor do anel em 2021.

Localizada a cerca de 900 quilômetros da cidade de Milwaukee (Wisconsin), o Nashville (Tennessee) estreou como franquia da MLS em 2020 e se classificou para os playoffs em suas três primeiras temporadas.

O dono majoritário da equipe é o empresário John Ingram e entre seus investidores já estava Derrick Henry, a estrela do Tennessee Titans da NFL.

Muitas celebridades, incluindo estrelas dos esportes, se envolveram na MLS nos últimos anos, uma liga que chegou a 29 times nesta temporada com a estreia do St. Louis City SC.

James Harden, astro do Philadelphia 76ers da NBA, e o ex-boxeador Óscar De La Hoya são proprietários minoritários do Houston Dynamo, enquanto Patrick Mahomes (NFL Chiefs) é do Sporting Kansas City e Magic Johnson do Los Angeles FC.

