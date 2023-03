Alemanha ultrapassa um milhão de carros 100% elétricos em circulação

A Alemanha contava, no fim de 2022, com pouco mais de um milhão de veículos totalmente elétricos em circulação, após uma aceleração no ano passado, graças às ajudas estatais para sua compra.

O número de carros elétricos nas ruas "superou a marca de um milhão, com 1.013.009 unidades" no final de dezembro, de acordo com um comunicado da Agência Federal do Automóvel (KBA, na sigla em alemão).

A progressão da frota foi de 63,8% em um ano, apoiada por um bônus de compra muito generoso, que foi revisado para baixo em janeiro.

Nos modelos híbridos recarregáveis, a frota chegou a 864.712 carros, o que representa um crescimento de 52,8% em um ano.

O número total de automóveis se manteve praticamente estável (+0,2%), com 48,8 milhões de unidades, enquanto os veículos em circulação com motores a diesel diminuíram quase 3%, e os a gasolina, em mais de 1%.

O governo de coalizão em torno do chanceler social-democrata Olaf Scholz estabeleceu a meta de ter 15 milhões de carros elétricos nas estradas alemãs até 2030.

Alguns especialistas, como Ferdinand Dudenhoffer, diretor do Centro de Pesquisa Automotiva de Duisburg, duvidam de que esse objetivo seja alcançado.

Em particular, será preciso reforçar a disponibilidade de estações de carregamento, mas já parece que a capacidade das redes de distribuição de alimentar simultaneamente um grande número de carros elétricos e outros consumidores de eletricidade, nos horários de pico, pode ser um problema de longo prazo.

Segundo a imprensa alemã, está sendo debatida uma lei para racionar o abastecimento de estações de recarga, em caso de necessidade.

