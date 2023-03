Viúva do fundador do The North Face doa terras no Chile para criar parque nacional

Kristine Tompkins, viúva do filantropo americano Douglas Tompkins, fundador da marca The North Face, ofereceu nesta quarta-feira (1º) doar 93.492 hectares de terras ao Estado chileno no extremo sul do país, para a criação de um parque nacional.

A oferta soma-se aos 407.000 hectares de bosques e espécies nativas que foram cedidos em 2017 pela família Tompkins, na maior doação de terras privadas da história do país, para que ficassem sob a responsabilidade do Estado do Chile e para que o público tivesse acesso ao local.

"Graças à generosa proposta de doação da Fundação Rewilding Chile, mais de 93.000 hectares de Cabo Froward farão parte da criação de um Parque Nacional. Vamos em frente enfrentando a crise climática e protegendo a biodiversidade", disse o presidente chileno, Gabriel Boric, no Twitter, depois de participar de uma reunião com Kristine Tompkins.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a transferência de terras, a família realiza um desejo antigo de Douglas Tompkins, que iniciou seu projeto de conservação no sul do Chile há mais de duas décadas, mas morreu em 2015 em um acidente de caiaque.

Fundador da marca de roupas e equipamentos esportivos The North Face e da marca de moda Esprit, Douglas Tompkins deixou seus negócios para se estabelecer em 1990 na Patagônia chilena, fascinado por suas paisagens selvagens e agrestes.

No início de seu projeto de conservação, muitos o criticaram porque acreditavam que ele montaria um lixão nuclear no local ou fundaria um Estado judeu.

Em comunicado, as fundações Rewilding Chile e Tompkins Conservation, que administram o legado do falecido filantropo, explicaram que "a propriedade a ser doada, Cabo Froward, é o ponto mais ao sul do continente americano, as últimas terras antes de mergulhar no Estreito de Magalhães".

A região é 48% coberta por florestas subantárticas e 11% por turfeiras milenares. Suas florestas e solos absorvem 521 toneladas de carbono por hectare.

Enquanto isso, em seus mais de 40 km de costa, a vida marinha é abundante e diversificada, graças aos nutrientes fornecidos pela confluência das correntes Antártica, Pacífica e Atlântica, com a presença de baleias sei e jubarte, bem como do golfinho-austral e do pinguim-de-Magalhães.

pa/dl/am

Tags