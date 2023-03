Real Madrid e Barcelona estendem disputa no Espanhol à Copa do Rei

O Real Madrid recebe nesta quinta-feira (2) o Barcelona no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, estendendo ao torneio de mata-mata a disputa que ambos travam pelo título do Campeonato Espanhol.

Isolados no topo da tabela, madrilenhos e catalães agora medem forças pela Copa a duas semanas de voltarem a se encontrar em LaLiga.

Além disso, o time merengue encara o duelo como uma revanche pela final da Supercopa da Espanha, que o Barça ganhou em janeiro por 3 a 1, embora Carlo Ancelotti lembre que o foco de sua equipe é lutar pelo título.

"Temos vontade porque estamos perto de um título e quando esta equipe está perto de um título o caldeirão aumenta a temperatura", disse Ancelotti em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Vice-líder do Campeonato Espanhol a sete pontos do Barcelona, o Real Madrid quer também virar a página após o tropeço do fim de semana diante do Atlético de Madrid (1 a 1).

Uma vitória seria um grande passo em direção à final da Copa do Rei, que o Real Madrid não conquista desde 2014, quando derrotou o Barça por 2 a 1 para ficar com o troféu.

Além disso, seria uma injeção de ânimo para o clássico em LaLiga, que pode ser crucial para definir o rumo do campeonato.

O Real Madrid tem alguns desfalques certos para a partida, como os lesionados David Alaba e Ferland Mendy, enquanto o atacante Rodrygo é dúvida.

O brasileiro, que sofreu uma lesão na semana passada na vitória sobre o Liverpool na Champions, "treinou hoje. Parece que está bem. Depois tomaremos nossas decisões para fazer a lista de relacionados".

A dupla Vinícius-Benzema será de novo a principal arma ofensiva dos merengues contra o Barça, que chega para o duelo vindo de dois tropeços.

A eliminação da Liga Europa na semana passada após perder por 2 a 1 para o Manchester United se somou à derrota por 1 a 0 para o Almería em LaLiga no domingo, mas o técnico Xavi Hernandes quer deixar para trás estes maus resultados.

"É outra competição, não tem nada a ver com os últimos jogos. Nesta competição estamos bem", disse Xavi em entrevista coletiva, na qual admitiu que "o Madrid continua sendo o favorito porque é o campeão espanhol e da Champions".

"Eles nos ganharam bem em LaLiga (no primeiro turno) e nós os ganhamos bem na Supercopa. Acho que tudo vai acabar sendo decidido no Camp Nou (jogo de volta em abril", acrescentou.

O Barcelona, que esteve em sete das últimas dez finais de Copa do Rei, sendo campeão em cinco, é o maior vencedor do torneio (31 títulos), mas não terá vida fácil na quinta-feira.

O time catalão viaja ao Santiago Bernabéu desfalcado de algumas peças importantes, começando pelo atacante polonês Robert Lewandowski.

O artilheiro do Campeonato Espanhol (15 gols) sofreu uma sobrecarga na perna esquerda no jogo contra o Almería e está fora do confronto.

A ausência de Lewandowski se soma às dos também lesionados Pedri e Ousmane Dembélé. Por outro lado, Xavi terá o retorno de Ansu Fati, que não enfrentou o Almería por uma contusão no joelho.

"Ele está se sentindo bem, está muito feliz e motivado. Vai ser importante amanhã", disse o técnico catalão.

