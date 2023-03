Proprietários sauditas do Newcastle querem voos mais altos apesar da derrota para o United em Wembley

O grupo proprietário do inglês Newcastle, financiado pela Arábia Saudita, disse que a derrota na final da Copa da Liga para o Manchester United aumentou seu desejo de manter uma linha contínua de sucesso para o clube.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita detém 80% do Newcastle desde outubro de 2021 e, a partir desse momento, a equipe do norte da Inglaterra, liderada por Eddie Howe, deu um salto no âmbito esportivo.

Os 'Magpies' estavam na zona de rebaixamento da Premier League quando o consórcio assumiu, mas nesta temporada ocupam o quinto lugar na tabela e chegaram à sua primeira final de Copa desde 1999.

O presidente do clube, Yasir Al-Rumayyan, presenciou a derrota de 2 a 0 para o United em Wembley, mas esse resultado adverso parece ter provocado uma maior fome de títulos entre os proprietários.

Em mensagem aos torcedores, a diretoria do clube proclamou: "Em campo a equipe deu tudo para alcançar a vitória que todos ansiávamos. Com o apoio de Eddie (Howe) e da comissão técnica, eles mostraram tenacidade, coragem e um compromisso absoluto pela causa até o fim".

"Apesar de o resultado não ter sido a nosso favor, a forma como todos se uniram continua a ser motivo de imenso orgulho. E vamos sempre recordar a incrível bandeira que foi hasteada por todos os nossos torcedores até os últimos momentos do jogo", acrescentaram.

Os proprietários destacaram "essa ligação e sentido de família" como parte da "identidade" do clube, afirmando também que as ambições foram "fortalecidas pela experiência".

