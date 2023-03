Presidente sérvio promete nunca reconhecer Kosovo

O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, prometeu que nunca reconhecerá Kosovo, depois de se recusar a assinar um pacto promovido pela União Europeia (UE) para normalizar as relações bilaterais.

Os líderes sérvios e kosovares se reuniram em Bruxelas, na segunda-feira (27), após intensa pressão da UE para se chegar a um acordo sobre um plano que estabeleça o marco para um possível "reconhecimento de fato", assim como a normalização das relações entre as duas partes.

Apesar de as autoridades europeias terem antecipado o sinal verde dos dois rivais a um acordo de princípio, as negociações fracassaram. Pristina e Belgrado trocam acusações pelo impasse e declaram que muitos pontos ainda precisam ser resolvidos.

O chefe de Estado sérvio se dirigiu à opinião pública doméstica na noite de ontem. No pronunciamento, declarou que nunca reconhecerá Kosovo e que não tem qualquer intenção de ajudar este território a ingressar nas Nações Unidas.

"Enquanto eu for presidente, não assinarei, nem aceitarei, um reconhecimento oficial, ou extraoficial de Kosovo, ou que Kosovo se una à ONU", declarou ele na televisão sérvia.

Belgrado se recusa a reconhecer a independência proclamada em 2008 por sua antiga província, cuja população é de maioria albanesa.

Desde a sangrenta guerra entre os rebeldes separatistas albaneses e as forças sérvias, que terminou com os bombardeios por parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no final dos anos 1990, as relações entre ambas as capitais têm sido tensas.

Vucic disse, no entanto, que está disposto a discutir outros temas, desde que Kosovo aceite a criação de uma associação de municípios de maioria sérvia. Isso daria aos sérvios do Kosovo alguma autonomia.

"Estou aberto a tudo o mais, não só porque nos ajudará a avançar no caminho europeu, mas também porque é bom para as relações entre sérvios e albaneses", afirmou.

