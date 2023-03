Petróleo tem leve alta

O petróleo fechou em leve alta nesta quarta-feira, impulsionado por bons indicadores da China e pelo aumento da demanda por produtos refinados nos Estados Unidos.

O barril do Brent para maio subiu 1,03%, para US$ 84,31, e o do WTI para abril, 0,83%, para US$ 77,69.

"A recuperação econômica chinesa ganha forma", destacou Duncan Wrigley, da empresa Pantheon Macroeconomics. Esse sinal da China, maior importador mundial de petróleo bruto, sustentou os preços do produto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

tu/clc/gm/dl;lb

Tags