GRÉCIA ACIDENTE TREM: Ao menos 36 mortos e 85 feridos em acidente de trem na Grécia

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia afirma que "sobreviveu ao inverno mais difícil"

=== GRÉCIA ACIDENTE TREM ===

ATENAS:

Colisão de trens provoca 36 mortes na Grécia

Ao menos 36 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na colisão de um trem de passageiros, que viajava entre Atenas e Tessalônica, e um comboio de carga, informou o corpo de bombeiros da Grécia ao atualizar o balanço da tragédia nesta quarta-feira (1º).

PARIS:

Os piores acidentes ferroviários dos últimos 25 anos na Europa

Uma colisão de trens deixou pelo menos 36 mortos na Grécia nesta quarta-feira (1). A seguir a lista de acidentes ferroviários mais graves da Europa nos últimos 25 anos.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia afirma que 'sobreviveu ao inverno mais difícil de sua história'

A Ucrânia afirmou nesta quarta-feira (1º) que "sobreviveu ao inverno mais difícil de sua história", apesar dos bombardeios em larga escala das tropas russas que deixaram milhões de residências sem energia elétrica, um ano após o início da invasão.

PEQUIM:

Qual é a estratégia da China na guerra na Ucrânia?

Um ano após o início da invasão russa na Ucrânia, a China apresentou uma proposta de solução para encerrar o conflito. A seguir as principais questões de seu crescente papel no confronto.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- EUROPA

BRUXELAS:

Parlamento Europeu também veta TikTok de dispositivos de trabalho

O Parlamento Europeu ordenou a todos os seus funcionários que removessem o aplicativo de vídeos TikTok dos seus dispositivos de trabalho, uma medida que outras instituições da União Europeia (UE) já adotaram na semana passada.

LONDRES:

Morte de britânica desperta febre em 'detetives' do TikTok

O caso do desaparecimento e morte da britânica Nicola Bulley suscitou uma explosão preocupante de detetives 'amadores' que, motivados por ficções de séries baseada em crimes reais, acreditam poder fazer o trabalho da polícia no do TikTok.

-- ÁSIA

SEUL:

Família de diplomatas deixa Coreia do Norte em busca de liberdade

Nascida em uma família da elite norte-coreana, com laços com a dinastia governante, Oh Hye Son cresceu convencida de que era "especial". Depois, no entanto, de experimentar a liberdade no exterior, ela decidiu desertar.

-- ÁFRICA

LAGOS:

Candidato do partido governista vence eleição presidencial na Nigéria e oposição contesta

O candidato do partido governista da Nigéria, Bola Tinubu, foi proclamado nesta quarta-feira (1º) vencedor da eleição presidencial, um resultado contestado pela oposição, que sonhava com uma mudança na administração do país de maior população da África.

LAGOS:

Bola Tinubu, o padrinho político da Nigéria

Bola Tinubu, um "padrinho" político conhecido por sua habilidade estratégica e sua influência, nunca escondeu a ambição de ser presidente da Nigéria.

=== ECONOMIA ===

BARCELONA:

Como o 5G decepcionou 'quase todo mundo'

Com carros sem motorista, geladeiras que falam com torradeiras, uma impressionante realidade imersiva e jogos incríveis, o 5G permitiria qualquer coisa e as empresas de telecomunicações ganhariam muito dinheiro. Mas a realidade não é bem assim.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LIBREVILLE:

Cúpula sobre a proteção das florestas tropicais começa no Gabão

A cúpula sobre a proteção das florestas tropicais foi inaugurada nesta quarta-feira (1º) no Gabão com o objetivo de procurar "soluções concretas" que permitam conciliar a gestão sustentável e o desenvolvimento dessas áreas ameaçadas.

PARIS:

Dados e números sobre as florestas, santuários ameaçados do planeta

As florestas do planeta enfrentam ameaças comuns, relacionadas ao aquecimento global, à exploração econômica e ao desmatamento.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

PARIS:

Just Fontaine, maior artilheiro em apenas uma ediçãi de Copa do Mundo, morre aos 89 anos

O francês Just Fontaine, recordista de gols em apenas uma edição de Copa do Mundo, com 13 no Mundial da Suécia-1958, faleceu aos 89 anos, informou a família à AFP nesta quarta-feira.

